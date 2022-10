El presidente Gustavo Petro, al intervenir este miércoles en la mesa derechos humanos del Cauca, les planteó a los campesinos del país que avancen en un proceso de organización que les permita tener una incidencia nacional. Que tengan una organización nacional.

El jefe de Estado recordó que el acuerdo con Fedegán implica la compra de 3 millones de hectáreas de tierra a precio comercial y admitió que se abre una discusión sobre qué significa el precio comercial.



La idea que tiene este Gobierno es cumplir con el punto 1 del acuerdo de paz de La Habana, que establece la ubicación de 3 millones de hectáreas y la titulación de otras 7 millones.



Alrededor de la compra de la tierra, Petro dijo que, a pesar de existir un acuerdo con Fedegán, hay que traspasar 60 billones de pesos de otro tipo de objetivos económicos.



En este punto, el jefe de Estado dijo que para esto debe haber un sujeto político que pelee todos esos recursos y dijo que ese sujeto político es el campesinado.



“Necesitamos una fuerza social campesina de verdad, no sólo en los demandantes de tierra sino en los transformadores agrarios”, destacó.



Por eso, propuso que las asociaciones campesinas, con el apoyo del Gobierno Nacional tendrían que voltearse sobre el campesinado nacional hoy no organizado, hoy apolitizado, a organizar el sujeto político y social de la transformación agraria de Colombia.



“Yo los invitaría que hubiera una especie de convención nacional campesina, pasando por todas las diferencias políticas, regionales para trazar los planes de la construcción de ese movimiento social", señaló.



Y añadió: “Yo los invito a esta tarea, lo qué pasa es que tenemos que hacerla como en tres meses, no en cuatro años”.



Y sobre cómo hacer todo esto, Petro propuso que en algún lugar del país se haga una convención nacional campesina “con lo que hay, sin sectarismo y a partir de ahí la proyección hacia la construcción del sujeto social de la reforma agraria en Colombia”



Petro ya había propuesto precisamente que los cultivadores de coca, particularmente del Catatumbo realicen una convención nacional para evaluar la situación y buscar fórmulas que les permitan dejar esos asuntos ilícitos.

