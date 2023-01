"Primero renuncio antes de subir la edad pensional" fue el compromiso que hizo este lunes el presidente Gustavo Petro con respecto a la reforma pensional, a través de su cuenta de Twitter. El comentario del jefe de Estado reafirma las palabras del director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, quien aseguró al mediodía que el Ejecutivo no aumentará el tiempo necesario para acceder a pensión.



No obstante, en su momento, desde la cartera de Hacienda se ha asegurado a otros medios que esta opción no se ha apartado del todo en los diálogos que avanzan con diversos sectores con la mira en la reforma pensional.



Primero renuncio antes de subir la edad pensional. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 16, 2023

"El gobierno no tiene previsto aumentar la edad de pensión en la reforma pensional", señaló, por su parte, el director del Dapre.

El gobierno no tiene previsto aumentar la edad de pensión en la reforma pensional. — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) January 16, 2023

Sin embargo, estas palabras generan interrogantes, puesto que no coinciden con lo expuesto por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien, en entrevista con El País de Cali señaló que no se ha descartado la opción de aumentar la edad para pensionarse en Colombia, la cual está actualmente en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.



En lo que sí ha hecho énfasis el Gobierno, empero, es en su intención de aumentar la cobertura pensional para que no haya mayores de 65 años desprotegidos. Por ese motivo, pretende articular el sistema de pensiones para darle un rol más protagónico a lo público y permitirle mayor margen de acción a Colpensiones.



Hace poco, el jefe de Estado expuso que en Colombia "confundimos" lo que es una pensión. Según él, lo que sucede en el país es que "se le devuelve al cotizante, una vez pasan las semanas de ley, la masa que ahorró. Pero no de una vez, como para que pueda comprarse un taxi, sino en muy bajas cuotas mensuales tratando de calcular -y aquí la ficción- que eso alcance hasta que se muere la persona, simulando una pensión".



Gustavo Petro durante un encuentro con las comunidades de Jericó el pasado fin de semana. Foto: Presidencia de la República.

Además, Petro ha expuesto que si este ingreso no alcanza "porque fue muy poco el ahorro en la vida, porque como la mayoría del pueblo trabajador de Colombia no ganó ni siquiera un salario mínimo en promedio en su existencia", no se materializará una masa monetaria suficiente "a menos que el Estado ayude".



El mandatario, en aquel discurso, etiquetó el modelo actual como un "sistema de ahorro forzoso".



Santiago Carmona Caraballo

REDACCIÓN POLÍTICA