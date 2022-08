El gobierno que se posesiona hoy llegará con una batería de iniciativas legislativas que no solamente buscan responder a varias de las promesas de campaña de Gustavo Petro, sino también avanzar en varios temas pendientes del país.



Varios sectores del Pacto Histórico han manifestado que el Congreso será el escenario en el que se tramitarán las grandes reformas que requiere el país y, por ello, el nuevo legislativo cobrará un nuevo protagonismo en el cuatrienio por venir.



Hace poco más de una semana, en Santa Marta, los congresistas del Pacto Histórico, la plataforma política que apoyó al nuevo mandatario, y de Comunes, uno de sus principales aliados, realizaron el segundo encuentro de estas fuerzas, en el cual quedaron definidas las prioridades de la administración entrante en materia legislativa.



En ese encuentro los congresistas se reunieron con Petro, quien dio la instrucción final para que comenzaran, junto con algunos de los ministros designados, a elaborar los proyectos de ley y de reforma constitucional que tienen pensado presentar ante el Congreso y que esperan sacar adelante en los primeros cien días de gobierno.



Uno de los primeros pasos que se deberán surtir será la designación de ministro del Interior, el funcionario encargado de la relación del Ejecutivo con el Congreso y los partidos políticos, y que ayer quedó en cabeza de Alfonso Prada, exsecretario general de la Presidencia en la era de Juan Manuel Santos.



Prada ofició como uno de los jefes de debate de la campaña de Petro y ha permanecido a su lado en las primeras semanas tras su elección.



El gobierno saliente prefirió enfilar sus baterías en otros temas y su relación con el Congreso fue algo tibia, por lo que esta figura no necesitó de grandes líderes políticos, como sucedió en otras administraciones.



Un segundo paso será la composición de fuerzas políticas en el Capitolio y la inclinación de las colectividades hacia la nueva administración, algo que debe quedar claro, a más tardar, el próximo 7 de septiembre. (Ver nota anexa).



Los proyectos clave

Gustavo Petro Urrego se posesiona este domingo. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

En cuanto a iniciativas legislativas, está claro que habrá al menos diez que estarán dentro de las primeras que presentará el nuevo gobierno en los próximos días. De hecho, varios sectores afines a Petro han dicho que la mayoría de estas sería presentada mañana mismo en el Legislativo.



Según ha dicho el presidente del Congreso, Roy Barreras, uno de los hombres fuertes del Pacto Histórico, los proyectos comenzarán con la reforma tributaria, la cual sería la prioridad número uno de Petro.



Esta norma está siendo trabajada de manera conjunta entre el equipo del ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, y el director nombrado en la Dian, Luis Carlos Reyes. Aunque ha habido varias propuestas, el proyecto radicado definirá cuáles se acogen y cuáles no.



En la agenda de iniciativas seguirían, según Barreras, “una ley para erradicar el hambre, que implicará subsidio para los alimentos y los fertilizantes para poder bajar rápidamente el precio de los alimentos primordiales”.



Esta ley contra el hambre, según el presidente del Congreso, iría de manera paralela con la reforma tributaria y con el Presupuesto General de la Nación, cuyo trámite en el Capitolio debe terminar el próximo 20 de octubre.



Aunque este último proyecto ya fue presentado por el gobierno anterior, el que se posesiona hoy tiene la responsabilidad de tramitarlo en las comisiones económicas y en las plenarias de Senado y Cámara.



En este sentido, el ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, ha dicho que es necesario que el Presupuesto sea aprobado antes de que se le den los debates finales a la reforma tributaria para conocer, con precisión, cuánto sería el faltante que habría que cubrir con este proyecto.



El gobierno entrante y el propio Petro han hablado de recaudar más de 50 billones de pesos, pero, por lo dicho por el nuevo funcionario, ese monto podría cambiar, lo que no deja de preocupar a amplios sectores del país.



Además, según Barreras, también se requerirían recursos para financiar la ley contra el hambre, razón por la cual, al parecer, el monto final del recaudo con la reforma tributaria todavía no estaría definido.



Después de esto vendrían un estatuto para los campesinos; una ley que hablaría sobre las tierras baldías, y una reforma política, la cual tendría un perfil de lucha contra la corrupción.​

Borrador de reforma

Sobre dicha iniciativa, este diario conoció un borrador que sería presentado dentro de este paquete de proyectos y que propone, entre otras cosas, la pérdida de la personería jurídica para los partidos políticos que no utilicen mecanismos de democracia interna para la selección de sus candidatos a cargos y corporaciones públicas.



De igual forma, se propone, como en proyectos anteriores, la financiación completa por parte del Estado de las campañas políticas, la limitación de tres periodos en el Congreso y la conformación de listas cerradas y ‘cremallera’, es decir alternando un hombre y una mujer en su conformación.



Este tipo de reformas políticas se han intentado varias veces en el Congreso en los últimos años, pero, al final, diferentes sectores terminan ‘peluqueando’ estas iniciativas y finalmente se diluyen por falta de voluntad política de algunos legisladores.



Este paquete de proyectos de ley y de reforma constitucional seguirá con las reformas al funcionamiento de varios aspectos del Congreso y la prórroga de la vigencia de la Ley 418 o de orden público, la cual debe ampliarse antes de finalizar este año.



Sobre esta última ley, el senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda, uno de los congresistas que más activo ha estado en el propósito de la ‘paz total’ del gobierno Petro, le dijo hace algunos días a EL TIEMPO que la idea es incluir algunos temas adicionales en esta ley.



“Esa norma debe ser prorrogada en los próximos meses y en ella vamos a introducir una serie de principios y disposiciones que le van a dar un piso normativo a los procesos de paz que vamos a desarrollar. Por ejemplo, un gran protagonismo de las regiones del país”, afirmó Cepeda.



Esto se traduce en que la Ley 418 podría contener algunos fundamentos básicos para lo que sería un eventual sometimiento o acogimiento colectivo de bandas dedicadas al narcotráfico a la justicia ordinaria. Sin embargo, esto no se ha definido del todo y ya EEUU dijo que seguirá el tema con expectativa.



La batería de iniciativas seguirá con el trámite de un nuevo Código Electoral, luego de que la Corte Constitucional dejó sin piso las modificaciones que había hecho el Congreso pasado.



Sobre este proyecto la idea, según ha dicho Roy Barreras, es que esté listo para ser aplicado en las elecciones locales del próximo año, en las cuales se escogerán alcaldes y gobernadores en el país.



Un proyecto adicional que complementaría este primer grupo de diez sería el que prohíbe el fracking en Colombia, en el que estarían trabajando la ministra de Ambiente designada, Susana Mohamad, y varias organizaciones que rechazan esta técnica para la extracción de petróleo.



Capítulo aparte será el Plan Nacional de Desarrollo, el cual se construirá mediante diálogos regionales y se tramitará en el Congreso a comienzos del próximo año.



Barreras ha dicho que espera que todos estos proyectos estén listos el 30 de noviembre, algo para lo cual será clave una coalición de gobierno sólida y un ministro del Interior que conozca en profundidad el Congreso.



Coaliciones, clave para tener mayoría en el Capitolio

El propio Petro ha dicho que todavía no cuenta con una mayoría que le dé tranquilidad para el trámite del ambicioso paquete de proyectos de ley y de reforma constitucional que se propone presentar. Foto: César a Melgarejo / CEET

Uno de los primeros temas que deberán estar claros en la relación entre el gobierno que se posesiona hoy y el nuevo Congreso es las mayorías con las que el presidente entrante contará en el Capitolio, y que dependerán, directamente, de la decisión que adopten los partidos políticos el próximo 7 de septiembre.



Ese día, un mes después de la posesión presidencial de hoy, las colectividades deberán informar oficialmente si se declaran de gobierno, independientes o de oposición, algo contemplado en normas como el Estatuto de la Oposición. Con esto claro, la nueva administración sabrá, a ciencia cierta, cuáles fuerzas políticas estarán en su coalición y defenderán su agenda legislativa en los próximos cuatro años.



Hasta el momento hay siete fuerzas políticas con asiento en el Congreso que han anunciado formalmente sus intenciones: Comunes, Alianza Verde y el partido de ‘la U’, que estarían con el nuevo gobierno; Colombia Justa Libres y el Nuevo Liberalismo, independientes, el Centro Democrático y la Liga de Gobernantes Anticorrupción serían opositores.



De igual forma, la mayoría de los representantes a la Cámara elegidos en las curules de paz también han expresado su inclinación hacia el gobierno de Petro.



Aunque en el Partido Liberal algunas de sus directivas han indicado que la colectividad se declararía de gobierno, diferentes sectores de esta organización han dicho que serán opositores de Petro. Es decir, parecería que el tema todavía no está definido totalmente.



Pese a estos anuncios, lo cierto es que en la primera decisión que es de trascendencia en el Congreso, la elección del siguiente Contralor General de la República, partidos como el Liberal y ‘la U’ y 15 de los 16 representantes a la Cámara de las curules de paz se inclinaron por la candidata María Fernanda Rangel, quien ha sido cuestionada por algunos de los sectores afines a Petro.



Por este tipo de posiciones es clave la fecha del 7 de septiembre, ya que ese día se conocerá formalmente la inclinación de los partidos hacia la administración entrante, la cual solamente podrán cambiar una vez en el próximo cuatrienio.



El propio Petro ha dicho que, pese a los apoyos que han manifestado algunos sectores políticos, todavía no cuenta con una mayoría que le dé tranquilidad para el trámite del ambicioso paquete de proyectos de ley y de reforma constitucional que se propone presentar.



Para algunos observadores, en esta relación también será clave la participación que Petro les dé a los partidos políticos en su administración, lo cual será la base fundamental para su gobernabilidad.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA

@juanfvalbuena

fraval@eltiempo.com

