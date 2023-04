El presidente Gustavo Petro confirmó en la noche de este martes lo que hasta entonces eran rumores de los pasillos de la Casa de Nariño: se vienen cambios en el gabinete.



Casi dos meses después de la polémica salida de Alejandro Gaviria del ministerio de Educación por no estar de acuerdo con la reforma de la salud -con Gaviria también salieron, por otros motivos, María Isabel Urrutia (Deporte) y Patricia Ariza (Cultura)- el jefe de Estado le pidió a todo su gabinete la renuncia protocolaria.

La decisión se da luego de una intensa jornada en la que el mandatario, después de instalar la Cumbre de Venezuela en el Palacio de San Carlos, se desplazó a Zarzal, Valle del Cauca, donde pronunció duras frases contra las comisiones terceras Congreso, a las que acusó de "cercenar" su programa de Gobierno.



"¿Cómo vamos hacer para cumplir el Acuerdo de Paz si los instrumentos legales son cercenados por el Congreso, en contravía del programa del Gobierno?", dijo el jefe de Estado.



Acto seguido señaló que "el Gobierno debe declararse en emergencia", que podría interpretarse como un mensaje hacia su gabinete, para que trabajen más en lograr el programa del cambio, y llamó a los campesinos a marchar.



"Yo pienso que el Gobierno debe declararse en emergencia. Significa que día y noche los equipos del Gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios, porque esto es un punto fundamental de la paz”, comentó el mandatario.



Y agregó: "El Congreso de la República, hoy, en sus Comisiones Económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, sin expropiarla para poder entregársela al campesinado colombiano. Ahora solo queda vigente un artículo en la ley y es que hay que expropiar. El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica y obliga -si se quiere cumplir el Acuerdo de Paz- expropiar a quienes tienen la tierra. Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra”.



Petro no solo habló de expropiación sino de estallido social: "Dijimos al pueblo del estallido social cálmense, que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas, pues el pueblo del estallido social fue a las urnas se calmó. Pero ahora están burlando las decisiones de las urnas y eso no debe ser".



Sin mencionarla directamente, lanzó fuertes críticas a su ministra de Agricultura, la liberal Cecilia López: “Un Gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón está a favor de la gente humilde y no simplemente por ganar un salario y unas comisiones, y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más”.



López lanzó unos dardos la semana pasada a su colega de Minas y Energía, Irene Vélez, quien ha estado envuelta en medio de polémicas, ha sobrevivido a dos mociones de censura en el Congreso y ha demostrado tener todo el respaldo del presidente Petro.



"Los países ricos tuvieron la revolución verde, usaron todo lo que nos están prohibiendo y con eso lograron la productividad con la que nos están sacando del mercado", comentó durante un foro. Y agregó: "Nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros. ¿Entienden el mensaje sutil?"



A López le preguntaron si eso era una propuesta para exploración de petróleo y de gas y respondió: "Me botan mañana".



Ella, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de Planeación, Jorge Iván González, son los llamados técnicos del gabinete ministerial y representan el ala moderada del Gobierno. Son los llamados adultos responsables del Gobierno.



A ellos, se suma el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien ha ganado protagonismo no solo por su papel en el Legislativo, sino que se convirtió en el portavoz de la Casa de Nariño.



Los cambios que se pueden venir en las próximas semanas estarían en el ministerio del Interior, pues Prada podría pasar al Ministerio del Interior. Se habla, además, de la posible de llegada del embajador en Venezuela Armando Benedetti al Mininterior, pues conoce muy bien el Congreso. Asimismo, podría haber cambios en la Cancillería. Suena un embajador para ese cambio.



Y un cambo cantado sería el de Mauricio Lizcano, director del Dapre, quien ha venido perdiendo protagonismo en las últimas semanas y estaría enfrentado con Laura Sarabia, quien es la jefa de Gabinete y la mano derecha del presidente Gustavo Petro.



También podría salir la ministra de las TIC, quien es cuota del partido de 'la U', teniendo en cuenta que también en la noche del martes el jefe de Estado aseguró que la coalición de Gobierno llegó a su fin.



"La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada", trinó Petro y agregó que esto "a pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo".



Desde el Pacto Histórico algunas voces, como la del presidente de la Cámara, David Racero, han venido insistiendo en que el Presidente debería darles más representación en el gabinete a las fuerzas del cambio. Pero se teme, por ejemplo, que se radicalice el Gobierno, pues algunos ministros, como Carolina Corcho, de Salud, no solo no tienen buenas relaciones con los partidos ni con el Congreso, tampoco con los gremios. Corcho, por ejemplo, fue tildada por Roy Barreras -quien también se ha desmarcado del Ejecutivo- como radical.



Las repercusiones del remezón ministerial no solo serían políticas sino económicas, especialmente si se afecta la continuidad del Minhacienda, quien es visto por los mercados como la garantía de seriedad en el manejo macroeconómico del país.



No obstante, habrá qué esperar cuáles son las verdaderas intenciones del jefe de Estado con esta petición de renuncias. y hasta dónde pueden llegar a poco menos de cumplir su primer año de mandato en el que les apuesta a las llamadas reformas del cambio.





MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA