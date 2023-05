En medio de la alta tensión entre el presidente de la República, Gustavo Petro; y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hay un elemento que refleja una característica de los hábitos del primer mandatario: el intenso uso de la red social Twitter. Es muy posible que haya sido por eso que él difundió en su cuenta una imagen del hijo, un menor de edad, del fiscal Daniel Hernández, también protagonista del conflicto político que sacude hoy al país.



De hecho, Hernández dijo que denunció al jefe de Estado por el delito de violación de datos personales. Lo hizo, según afirmó, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.



En un principio, Hernández había dicho que interpondría una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para que Petro borrara el trino donde queda expuesta la imagen de su hijo. El mandatario, sin embargo, ya lo hizo.

El Fiscal dice que debe reaccionar cuando se pone en riesgo la seguridad y la vida de sus funcionarios. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Ahora, Hernández considera que el Presidente debe responder por su acción.

“Explorado el hipervínculo de la noticia publicada por el presidente en su cuenta personal oficial, se puede observar que dirige a una publicación del 3 de mayo de 2023 del portal Prensa América, en la que se replica la noticia de La Nueva Prensa, y en la que, además de mantener la misma línea fáctica errónea, también se publican las fotos de los chats y la foto de mi hijo”, dijo el fiscal Hernández en W Radio.



“Es un delito del presidente. Se llama violación de datos personales. La misma Corte ha sido sumamente enfática: para la utilización de datos se requiere autorización, no solo del padre, en este caso, o de un juez de control de garantías; no existe ninguna de las dos y se ha aumentado el riego de un menor”, aseguró Hernández en Blu Radio.



Para el funcionario, la exposición mediática que tuvo su hijo no solo le produjo un aislamiento social por parte de sus compañeros de colegio quienes prefirieron no invitarlo de una fiesta de cumpleaños, sino que, además, lo pone en riesgo por los complejos casos que él maneja.

Fiscal Daniel Hernández en rueda de prensa. Foto: Archivo particular

La decisión de Petro de amplificar el trino donde está la imagen del menor muestra dos situaciones para analizar. El presidente hizo lo mismo por lo que ha criticado a los medios de comunicación.



En efecto, Petro, hace unos días, dijo también en su red social: “¿La Silla Vacía está publicando las fotos de mi hija menor sin su autorización ni de sus padres? ¿No es otra canallada?



En ese momento, este portal le contestó: “Sobre la foto, somos conscientes de que los niños y las niñas gozan de una protección especial y tienen un derecho mayor a su intimidad.



“En este caso, el presidente Petro en su cuenta oficial de Facebook y la primera dama en su cuenta de Twitter han divulgado la misma foto ampliamente. Algunos en redes han dicho que una cosa es que los papás la divulguen en sus redes oficiales y la exhiban en un balcón ante todo el país durante una hora y media y otra que un medio lo haga.



Pero es que cuando es la misma oficina de comunicaciones de Presidencia la que envía fotos de la niña al chat que tiene con los periodistas para su divulgación la autorización de su papá presidente para el uso mediático de la foto es explícita”.



La otra línea de discusión es el uso intenso de Petro de la herramienta Twitter. La semana pasada cuando hizo el retui de la foto del hijo del fiscal fue en medio de su intensa agenda en España.

Daniel Hernández, Gustavo Petro y Francinsco Barbosa. Foto: EL TIEMPO

En los días anteriores, el presidente también sostuvo confrontaciones con varios periodistas de manera directa y en momentos en que en paralelo él tenía bastante trabajo por problemas que los analistas consideran de mayor calado.



"Si bien es cierto que Petro está acostumbrado a comunicarse a través de Twitter (y sus 6, 2 millones de seguidores también los están), también es cierto que la seriedad y solemnidad de su cargo exigen que las comunicaciones sean mucho más pensadas y cuidadas", dijo Liliana Gómez, PhD. directora de la Maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad de la Pontificia Universidad Javeriana, en un análisis publicado en Razón Pública sobre el uso del primer mandatario con respecto a su celular.



"Por eso el presidente debe cambiar la inmediatez del compartir en Twitter por la reflexión que puede tomar un poco más de tiempo en la construcción de comunicados donde participen más personas (incluido un equipo de comunicación y prensa)", aseguró ella.

Periodista Gonzalo Guillén. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

"No es un momento para que él o personas de su equipo se den el lujo de informar sin medir bien las consecuencias o las repercusiones de cada uno de sus tuits tanto dentro como fuera del país", pidió la analista Gómez.



Rafael Piñeros, docente de la Universidad Externado de Colombia, dice que sin duda para el presidente parece que el uso de Twitter se hubiera convertido en un asunto fundamental.



Por eso, dice el analista, el presidente termina cayendo en errores “como la publicación de la foto del menor” y provoca un elemento más de discusión en sus ataques “a la institucionalidad y división de poderes” en la que “está equivocado”.



Patricia Muñoz, directora de Posgrados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, pide que todos los ciudadanos y "con mayor razón el Presidente de la República y los altos funcionarios del Estado, la mayor prudencia" en el manejo y la publicación de los mensajes por el mismo vertido y "la inmediatez de los procesos de comunicación que tienen las redes".



"El uso de las redes y más que nunca en ambientes de tensión, como este caso en particular, demanda prudencia, respeto, serenidad, la tranquilidad" por parte de los actores políticos.



La docente dice que una de las características de las discusiones a través de las redes sociales es la ausencia de límites un hecho que no puede ocurrir" en algo tan delicado como es el manejo del Estado".



En conclusión, es posible que el Presidente por su agenda tan intensa y las enormes dificultades que enfrenta a cada instante no alcance siquiera a detallar la dimensión de un retui. Por eso mismo, debería evitarlo. Porque, al fin y al cabo, se ha demostrado que Twitter es una herramienta en la que los dedos en ocasiones le gana a la razón.





