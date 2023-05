El presidente Gustavo Petro cumplió su cita con los comandantes de las Fuerzas Militares. Tras un diálogo privado, el primer mandatario dio una conferencia en la que reiteró el cambio de enfoque en seguridad que debe asumir el aparato militar colombiano.

Con una intervención muy parecida a la del aniversario número 72 del comando de las Fuerzas Militares, el presidente volvió a hacer un recorrido por lo que ha denominado las tres etapas de la violencia en Colombia: liberales y conservadores, la guerra fría y las economías ilícitas.



“La política de seguridad no existía, el Gobierno estaba comprometido con una violencia electoral”, señaló el presidente sobre el papel que jugó el Ejecutivo y las Fuerzas Militares durante la primera fase de la violencia.



(Puede ver: Con artículo de la Constitución, Petro responde al llamado de atención de la FLIP)



En este punto, también comentó que la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla no fue un golpe militar, sino que “el golpe lo dio un sector conservador en contra de un sector conservador. La actitud militar fue lograr la pacificación del país”.



En el segundo estadio de violencia en el país, señaló que hubo una gran politización de la Fuerza Pública. “Los cuerpos militares que se agolpan en la ideología son mucho más fuertes. Las banderas se vuelven banderas ideológicas. El cerebro de militar se vuelve político”, expresó el presidente.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro se reunión con los comandantes de la Fuerza Pública. Foto: Presidencia

En este sentido, habló del orden político mundial de ese momento y de las potencias que eran del orden socialista. Incluso, hizo una mención a China y de cómo esta se ha posicionado como una potencia que ha captado la atención de Latinoamérica, aunque hizo la salvedad de que “nosotros no hemos girado hacia China”.



(Además: ‘Matar a mansalva es cobardía’: Petro sobre mayor asesinado en El Tarra)



Sobre este tema de orden político, el presidente expresó que en “Colombia quedan unos procesos de paz de una guerra política, que son fáciles de solucionar porque es política”. Sin embargo, señaló que algunos de esos procesos se han venido extendiendo hasta ser influenciados por el tema de las economías ilícitas, que es la tercera fase.



En este apartado fue que mencionó al Eln. “En la tercera fase nos equivocamos si aplicamos los mismos principios. No podemos usar las mismas estrategias del pasado, así las siglas sean las mismas, esto es diferente”, dijo el presidente a los uniformados.



En este sentido, complementó el tema diciendo que el Eln tiene la particularidad que hay unas personas de edad que vienen de la segunda fase de la violencia y que son los comandantes. Sin embargo, puso en duda el liderazgos que estos tienen en dichos grupos.



“¿Mandan? ¿Realmente mandan? El Eln de hoy tiene otra lógica. Ellos tratan de acomodarse, pero la otra lógica es diferente, los frentes son federales. Poco tiene que ver con el padre Camilo Torres”, dijo el mandatario, que fue categórico: “Su razón de ser son las economías ilícitas”.



(Además: Este viernes se reúnen altos mandos de las Fuerzas Militares y el presidente Petro)



Además de hablar del Eln, retomó en este discurso la tesis que expuso el miércoles sobre el cambio en el enfoque de seguridad. “La estrategia debe ser político-militar. Dos brazos de la tijera para cortar los poderes criminales. Que el territorio prospere económicamente”, expresó el mandatario.



A esto añadió: “El problema de la estrategia de seguridad es encontrar cómo un territorio de esos se vuelve próspero. No es deber de ustedes, eso es política social: universidades, salud, vivienda, política agraria. Eso es un paquete integral que nos permita salir adelante. Debemos lograrlo”.



Gustavo Petro reiteró que debe haber un cambio en la forma de abordar el conflicto, puesto que se han dado cuenta que el tipo de violencia que hay permite que sea más fácil cooptar el interior de las Fuerzas Militares.



“El dinero puede quitar el poder del Estado, esa es una característica”, señaló el mandatario en ese sentido, para luego agregar: “Si la tropa copa el territorio, hay dificultades cuando comienzan a entregar dinero estos grupos No necesitan el combate, los van permeando".



La política de seguridad que les propuso el presidente apunta, como ya había dicho en el discurso del miércoles, en no entrar en confrontación con la base de la pirámide -cultivadores y otros sectores de bajos recursos-, sino atacar directamente a las estructuras más altas y que son las que tienen disposición de mayor cantidad de recursos.



“Si evitamos el choque con el campesinado, pero atacamos la estructura empresarial y lo hacemos en masa, tenemos éxito”, comentó Gustavo Petro, que llamó a una alianza entre el “pueblo y las Fuerzas Armadas.



Petro reiteró que el cese al fuego que se realice en el marco de la ‘paz total’ no puede permitir el desarrollo de las economías ilegales. En esto señaló que es peligroso, pues, permitiría que estos grupos se desarrollen sin confrontaciones y que al final logren la consolidación de proyectos fuertes en el territorio a través del músculo económico.