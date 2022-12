El presidente Gustavo Petro estuvo ayer en la Primera Asamblea de Organizaciones cocaleras del Catatumbo, que se desarrolló en El Tarra, Norte de Santander. Allí habló de la necesidad de que “los campesinos puedan seguir sembrando coca mientras prueban con cultivos sustitutos”, esto de manera gradual.



Según el mandatario, “se debe idear el programa para que los campesinos puedan cultivar aún hoja de coca mientras van plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona, porque si funciona ya no hay necesidad de lo otro”.



En otras palabras, lo que busca es que al tiempo un campesino mantenga el cultivo de coca con otro de sustitución, mientras este segundo se vuelve rentable.



“Tenemos que sacar al campesinado de una economía que ya no da más de lo que dio”, dijo el jefe de Estado.



En una declaración a medios, Petro al referirse a su propuesta aclaró que “hay que establecer la gradualidad”, esto en la medida en que va funcionando el cultivo alternativo, así debe ir disminuyendo el cultivo de hoja de coca del campesino.



“Se establece un periodo en donde conviven ambos hasta que podamos lograr que el cultivo sustituto sea igual o por lo menos con unos niveles de rentabilidad que garanticen el nivel de vida de esa”, explicó el jefe de Estado.



Agregó que la idea es que esa producción sustituta tenga una industrialización en manos del campesino, pues la hoja de coca es un producto que ellos no venden en bruto, sino como pasta, es decir, sufre una transformación industrial que les garantiza más ingresos, por lo que el cultivo sustituto debe pasar por el mismo proceso para que garantice por lo menos los mismos niveles de ingreso.



La representante Katherine Miranda, de Alianza Verde, dijo que “ese tipo de medidas tiene que pasar por el Congreso y hasta ahora hemos avanzado en cannabis, pero no en lo de la coca”. “Veo muy difícil el trámite y la aprobación y aceptación tanto en el Congreso como para la ciudadanía”, destacó.



El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, mencionó que “es un anuncio más donde el Presidente promueve la ilegalidad, en este caso relacionado con los cultivos ilícitos. Son sorprendentes esos mensajes errados que envía al país y a la comunidad internacional”.



El representante Heráclito Landínez, del Pacto Histórico, aseguró: “Lo más importante es que plantea continuar con la sustitución y el Presidente está interesado en que el Estado debe garantizar esa sustitución”.



Otra de las voces que comentó el anuncio del mandatario fue el exministro de Defensa Rodrigo Rivera, quien dijo: “Mayúsculo error y afrenta a la ley: el Presidente da vía libre a cultivos de coca mientras se ve si funcionan cultivos lícitos alternativos”.



Esta cumbre de cocaleros la lideró el presidente Gustavo Petro y al recinto, según las cifras oficiales, asistieron 5.000 campesinos y líderes indígenas.

Piden reformas

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

En el desarrollo del evento hablaron algunos voceros de los campesinos, quienes pidieron al Gobierno “reformas a los programas de sustitución, erradicación de cultivos y la búsqueda de una economía no dependiente de la coca”.



Los cocaleros igualmente le hablaron al jefe de Estado de la protección del territorio y cuidado del medioambiente, así como crear la figura de gestores de sustitución de cultivos.



Durante su intervención, el presidente Petro mencionó que “el Estado debe cumplir las voluntades de la sociedad”, diciéndoles a los ciudadanos que estaban en el lugar que “es la gente del común –el campesino, la campesina, el hombre y la mujer– la que tiene el poder”.



Reiteró que “ha fracasado la política antidrogas internacional, porque gastan para reprimir pueblos extranjeros”. Un discurso que viene sosteniendo desde lo que dijo en la Asamblea General de las Naciones Unidas.



En cuanto a las propuestas de los campesinos, mencionó que son pertinentes y que se debe revisar si funcionan, porque si no, hay que cambiarlas.



Señaló que “la disminución del peso colombiano tiene que ver con que los dólares de la cocaína se queda en 'Wall Street' (Nueva York), en México, en Madrid y en Bruselas”.

En la cumbre también insistió en que las juventudes tengan distintas perspectivas en sus propias regiones.



Por lo anterior, dijo: “Hemos cogido lo poco que dejó Duque, para crear un complejo educativo. Ya decidimos, reformamos un diseño para construir la Universidad del Catatumbo en el Tarra, esto en el mes de abril del año 2023”. Se espera que sea para 3.500 estudiantes al año.



REDACCIÓN POLÍTICA

