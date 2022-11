Desde Barrancabermeja, Santander, el presidente Gustavo Petro habló sobre la revitalización de la junta de acción comunal. Hizo una propuesta para que estas organizaciones ayuden desde el nivel regional en las situaciones difíciles por las que atraviesa el país.



El mandatario explicó que hay dos aspectos en los que las organizaciones deben incidir. "Son urgencias y se tiene que trabajar para afrontar el hambre y la crisis climática", enfatizó.



(Le sugerimos: Petro sobre aumento del salario: 'De nada sirve si canasta familiar crece más')



A su vez, planteó remover las bases que dificultan la contratación del Estado con las juntas de acción comunal. Esto en la mayor brevedad posible.

"No podemos contratar con de siempre para seguir en las mismas. La plata no se puede quedar en los bancos cuando la gente tiene hambre", argumentó Petro.



También expresó que toda sociedad necesita de organización. "Estamos cambiando la perspectiva para para que las juntas de acción comunal jueguen un papel fundamental en esta emergencia", expuso el mandatario.



(Lea también: Petro: 'Ecopetrol debe alistarse a entrar en mercado de hidrógeno verde')



En este encuentro Petro dialogó con líderes comunales y representantes de juntas de estas corporaciones locales. Escuchó sus necesidades y los instó a que crean en el potencial de influencia en el territorio.



"Hemos propuesto que estas corporaciones sean básicas para que afronten el hambre en sus comunidades a través de las ollas comunitarias", declaró el Presidente.



Concluyó que bajo estas vinculaciones entre Estado y región se empieza a revitalizar el papel de la junta de acción comunal que, según él, ha pasado por muchos cambios a lo largo del tiempo. Algunas veces quedando abandonada.



(Le puede interesar: Nuera del presidente Gustavo Petro denuncia intimidaciones en redes sociales)



En cuanto al sistema de salud que hay en estos territorios, el Presidente hizo énfasis en la necesidad de la reforma a la Ley 100 para mejorar la asistencia médica. "No podemos negar que hubo personas muertas innecesariamente. Necesitamos un sistema de salud más eficaz, centrado en la prevención y no en el negocio", dijo.



Finalmente, el mandatario dijo que la población que está siendo afectada debe luchar por mejorar su calidad de vida. "Estas situaciones pueden tener salida en las reformas que se están proponiendo", enunció.



REDACCIÓN POLÍTICA