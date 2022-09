El presidente Gustavo Petro, en su visita a Santa Lucía, Atlántico, planteó que Colombia deberá evaluar y debatir con prontitud si se entra en una emergencia económica, para enfrentar y mitigar los riesgos, por causa de la crisis climática y el incremento de las lluvias durante los próximos tres meses.



Petro mostró su preocupación por el invierno que se avecina e hizo un llamado a que se discutan medidas para prevenir los riesgos que causarían las lluvias.



“Claro que lo he pensado ¿No es el momento acaso de una emergencia? Los congresistas podrán opinar; los medios de comunicación a nivel nacional, la sociedad toda; pero si vamos a vivir un episodio peor que 2010, en términos de clima, entonces, necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica”, dijo Petro.



Además, insistió en que el país esta saliendo de una emergencia, el covid-19, para ahora enfrentar el invierno.



“Ese es el drama de los gobiernos contemporáneos. Vivimos el covid, se expidió una emergencia. El covid dejó lo que dejó y no acabamos de salir —porque el virus está por ahí— y ya entramos a otra de tipo climático. Ambas tienen el mismo origen, y lado y lado, a través de la ciencia, el origen último es que estamos cada vez arrojando más gases derivados del carbón y del petróleo a la atmósfera”, recalcó.



De hecho, esta misma semana el Gobierno presentó la predicción climática, junto con el mapa de puntos críticos y de medidas preventivas que se tomarán en el país ante la segunda temporada de más lluvias que se inicia en el mes de septiembre y que tendrá fuertes efectos al juntarse con el fenómeno de La Niña y la segunda temporada de huracanes.



Según explicaron Susana Muhamad, ministra de Ambiente; Yolanda González, directora del Ideam; y Javier Pava, director de la Ungrd, actualmente se está realizando en el país una campaña informativa y pedagógica coordinada entre varias entidades con el objetivo de que se preparen ante los retos que traerá para Colombia el aumento de las precipitaciones. Esa campaña lleva el nombre de 'En la juega con la lluvia'.



Las regiones Caribe y Andina serán las que registrarán la mayor cantidad de precipitaciones, según advirtió la directora del Ideam, Yolanda González. En estas zonas es necesario prestar especial atención a eventos extremos en los cuales lloverá en un par de horas la cantidad de milímetros de agua que normalmente caen en una semana o varios días.



En su visita al Atlántico, donde se reunió con varios mandatarios locales, Petro añadió: "Estamos viviendo los comienzos de la crisis climática. Los científicos dicen que lo sufriremos primero en Colombia. Que las condiciones del clima serán cada vez más agudas. Uno de esos cambios que nos corresponde se llama adaptación al cambio climático. ¿Cómo nos organizamos a que no nos haga daño? He ahí el tena que nos convoca", dijo el mandatario.



También propuso hacer un mapa de riesgo "y en ese mapa no puede vivir nadie". Tienen que reubicarse para vivir mejor.



Asimismo, planteó una reubicación voluntaria de la población afectada, y la instalación de un comité de crisis climática.



EL TIEMPO