Presidente Petro pide investigar a conductor que atropelló a Quintero en Medellín

Después de que Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, denunció que fue atropellado por una camioneta mientras hacía campaña, el presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía que investigue la conducta de la persona que iba manejando el vehículo.



"Le pido a la Fiscalía investigar la conducta de la persona que atenta contra el exalcalde de Medellín", aseveró el jefe de Estado y agregó que "la disputa política no debe ser llevada a la violencia. Medellín es un territorio de paz".



(Además: ¿Qué viene para los diálogos con disidencias de ‘Mordisco’ tras encuentro de Tibú?)

Los hechos, según el exmandatario local, quien renunció a su cargo la semana pasada para unirse a la campaña de Juan Carlos Upegui a la alcaldía de Medellín, se presentaron el fin de semana cuando recorría las calles de la ciudad.



(Le puede interesar: ‘Serán las elecciones más transparentes de la historia del país’: Alexánder Vega)



El exalcalde dijo que cuando cruzaba una calle el conductor de una camioneta Toyota aceleró y lo arrinconó contra un taxi que transitaba por la zona.

La nuestra es la campaña del amor, la esperanza y el futuro. Rechazo absoluto a estos hechos y la campaña del odio desatada por el uribismo en Medellín. pic.twitter.com/fPKe3kE78f — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 9, 2023

“Lo que hizo esta Toyota realmente es grave. No solo me aprisionó sino que luego aceleró”, aseveró Quintero.



Y agregó: "Aceleró a pesar de que le daba golpes al bómper para que dejara de hacerlo".



(En otras noticias: Los cuestionamientos a las posturas del presidente Petro frente a Israel-Gaza)



Quintero, quien hizo la denuncia a través de redes sociales, afirmó que tiene dolores en su cuerpo por los golpes recibidos, pero lo que más cuestionó fue este tipo de violencia política.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Foto: Daniel Quintero

“Obviamente, nos mantendremos en las calles y expondremos a los violentos. La nuestra es la campaña del amor. La de ellos la del odio. La de nosotros la del futuro, la de ellos la del pasado”, complementó.



Quien también pidió que se inicie una investigación por lo sucedido fue Óscar Hurtado, alcalde encargado de Medellín.



(Le puede interesar: Expresidente Uribe anuncia gira nacional para defenderse de su proceso)



"He expresado mi solidaridad con el exalcalde Daniel Quintero. Él ha expresado una denuncia pública frente a un hecho que pudo haber atentado contra su integridad física en medio de la campaña que desarrolla el partido Independientes", aseveró.

Quintero en campaña

Daniel Quintero renunció el sábado 30 de septiembre a su cargo como alcalde de Medellín para unirse a la campaña de Upegui, con quien lleva más de 15 años haciendo política y quien, además, es familiar suyo, pues el ahora candidato es primo de la esposa del exmandatario local, Diana Osorio.



En sus malabras, dejó su cargo para ser “un soldado más en la campaña de Juan Carlos Upegui”.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Quintero el día que renunció a la alcaldía de Medellín se reunión con su candidato Juan Carlos Upequi Foto: Jaiver Nieto Álvarez. EL TIEMPO

"Las razones que me llevaron a ser alcalde son las mismas que hoy me llevan a tomar la decisión de hoy renunciar al cargo y renuncio al cargo porque no puedo quedarme cruzado de brazos mientras veo a los políticos de siempre que antes era una persona alternativa, esta vez se unió con todo lo peor de la política tradicional y ahora utilizando todas las artimañas está tratando de volver al poder apoyando a los que se robaron a Orbitel, a Une", explicó.



Y su salida a las calles ha sido agridulce. Si bien ha recibido elogios y agradecimientos por parte de algunos ciudadanos, también su presencia ha sido rechazada por otros.



(Siga leyendo: El presidente Petro compara campos de concentración de Auschwitz con Gaza)



Por ejemplo, hace unos días en una plaza de mercado una mujer lo increpó y le dijo que "nos hiciste quebrar y nunca nos indemnizaste".



"Gracias a ti, creo más en la derecha, Quintero, eres un embustero", le dijo una comerciante al exmandatario mientras varias personas gritaban: "para afuera, para afuera" y comenzaron a gritar "Fico, Fico, Fico...".



Quintero, por su parte, asegura que seguirá haciendo campaña por su escudero: "El llamado es a la responsabilidad y esto no nos va a parar", aseveró.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA