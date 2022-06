Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, pidió en la mañana de este martes utilizar las recomendaciones dadas en el informe final de la Comisión de la Verdad, como herramientas que sirvan para reconciliar al país y tener una "posibilidad de paz grande" y de ninguna manera para abrir nuevos actos de venganza.

"Hay expectativas de la paz. De la posibilidad de una paz grande", aseguró el próximo jefe de Estado en la ceremonia de entrega del informe final de la Comisión de la Verdad.



Para Petro, "la aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las mismas armas vueltas palabras, ideas, concepciones, interpretaciones, [...] no puede ser un espacio de venganza".



Además, añadió que considera la reconciliación y la convivencia nacional como el objetivo de la creación de la Comisión que entregó su informe este martes.



"Muchos gobiernos crecieron, al principio, con las expectativas de la paz. Quizás las acrecentaron en demasía y terminaron en medio de la sangre. Este no puede ser el caso ahora", enfatizó el líder del Pacto Histórico.

POLÍTICA