El presidente Gustavo Petro pidió en la mañana de este martes recurrir a la vía del diálogo para solucionar los conflictos por las tierras que han alcanzado un alto nivel de confrontación en el departamento del Cauca por la toma de predios de azucareros por parte de movimientos indígenas. Precisamente, el presidente hizo su declaración durante su participación en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

“Las situaciones que tenemos preliminares es que aumenta la conflictividad interétnica, el movimiento indígena quiere tierra allí en el plan, lo cual hemos hablado muchas veces, el plan pareciera ser propiedad, entonces tenemos un concepto de propiedad, de los señores azucareros que son grandes empresas capitalistas”, dijo el Jefe del Estado.



“Pero los azucareros se han adaptado a otro tipo de realidad que es dejar la propiedad en manos de la población negra, y usarla arrendándola muy al estilo capitalista, capitalismo desarrollado en el agro no es propietario de la tierra”, argumentó.



En el encuentro Petro les dijo a los indígenas que ahora tiene que pensar como gobierno y eso implica gobernar para todos. No pensar solo en los intereses individuales sino colectivos.



En el encuentro Petro destacó la labor que realizará la embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Leonor Zalabata, en Nueva York, esto por su trayectoria y representación de la población indígena de Colombia.

“Leonor es la representante de Colombia toda, con sus pueblos indígenas ante el mundo, la humanidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este es el foro de la humanidad que hoy por hoy tenemos. El mundo escuchará cotidianamente todos los días haya en esas asambleas, en esos foros, la voz de una mujer colombiana indígena”, afirmó.



En el acto, Petro también reflexionó acerca del poder, a escasas horas de haber asumido la jefatura del Estado.



“El poder es una droga, el poder puede destruir un ser humano, ustedes lo han visto, el poder puede llevar a los peores crímenes, el poder es una droga con adicción, la gente con poder quiere seguir teniéndolo, el poder te reforma la realidad. Eso no es sino meterse al Palacio de Nariño y ya verán ustedes cómo se experimenta esa droga”, dijo.



“Ven los gobelinos y las sillas doradas y crees que eres un rey, incluso es una trampa porque cuando entra el presidente y cree que es un rey, entonces su mundo es eso de sentarse en las sillas doradas, si ni siquiera tiene tecnología, yo creo que en el Palacio de Nariño no hay fibra óptica. Es porque lo están engañando, el poder está afuera del Palacio”, añadió Petro.



Y reitero: “Salen llorando cuando les toca abandonar el Palacio de Nariño, es horrible, no podemos caer en esa droga, nos acabamos, nos fregamos”.

POLÍTICA