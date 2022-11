El presidente Gustavo Petro, durante su rueda de prensa sobre sus primeros 100 días a cargo, enumeró los que considera 50 logros de su Gobierno en estos tres meses. Lo hizo acompañado de todos los miembros de su gabinete ministerial.



Entre lo que destacó, mencionó las transformaciones del "plan de compras del Estado para contratar directamente con la Juntas de Acción Comunal".



Cuando explicó este punto, aseguró que "la normatividad de compras del Estado privilegiaba a los grupos económicos más poderosos y a un cartel de la contratación. Lo hemos democratizado".



El jefe de Estado expuso que lo mismo se buscará hacer con el Invima. "Lo hemos democratizado para que cualquier organización popular pueda contratar con el Estado y formar lo que llamamos las alianzas público-populares".



Luego se refirió sobre un tema que ha tenido impacto en el bolsillo de las familias colombianas: el aumento del precio de la carne.



Petro señaló que "Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne de res. Se ha llegado a ese punto, porque el Invima acabó con la figura del matadero municipal. Hay que dar vuelta atrás".



El presidente Petro lanzó esta propuesta para disminuir los precios, pues dijo que estos se han elevado "no porque cueste más, sino porque la han equiparado con el precio internacional de la carne, que le pagan al exportador de ganado en pie y el producto de eso es hambre en Colombia".



Dice que la especulación se produce porque hay un "oligopolio en la transformación del ganado en carne para la venta al público. Y esto se elimina y se democratiza. El Invima entonces tiene que jugar el papel de democratizador de la economía y no de concentrador de la economía colombiana".



