El presidente electo Gustavo Petro le pidió al presidente saliente Iván Duque suspender la compra de aviones.



Por medio de su cuenta de Twitter indicó que "todo avión que se compre para insitituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender".



Todo avión que se compre para insitituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2022

Fuentes del ministerio de Defensa habían anticipado a EL TIEMPO que el Gobierno de Iván Duque decidió no comprar más naves para instituciones públicas.



El último caso de la compra de una nave aérea era para la Fuerza Aérea y fue suspendida por el propio Duque en mayo.



En ese entonces el mandatario puso fin a las versiones que indicaban que iban a adquirir el avión de la Presidencia de Ecuador.



El presidente de Ecuador Guillermo Lasso había dicho en redes sociales que el negocio era un hecho. "Hemos vendido el avión LEGACY EMB 135 BJ a 8 millones de dólares al Estado colombiano. Ese dinero será invertido en el avión C130 que servirá para transportar tropas militares colombianas", dijo por medio de su cuenta de Twitter



No obstante, Duque negó tal hecho: "No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno".



Hemos vendido el avión LEGACY EMB 135-BJ a 8 millones de dólares al Estado colombiano. Este dinero será invertido en el avión C130 que servirá para transportar tropas militares ecuatorianas. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 17, 2022



