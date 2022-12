El presidente Gustavo Petro le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no comprar más Bienestarina porque es ‘importada y costosa’ y, en su lugar, privilegiar la alimentación de los menores de edad con productos cultivados en Colombia.



“Cuando el ICBF entrega Bienestarina está cometiendo un grave error, porque la bienestarina es productos importados al por mayor y la reparten a los niños, eso donde no se la roban. Pues no, para que lograr que los niños estén nutridos lo que se tiene que lograr es que el territorio produzca la comida suficiente y no importarla y la bienestarina debe costarnos un ojo de la cara cuando el territorio debería dar esa alimentación”, dijo el mandatario.



Petro llegó al corregimiento Coyongal, del municipio Magangué, en el departamento de Bolívar, donde instaló el programa de ollas comunitarias, una apuesta que fue hecha por el Gobierno en uno de los puntos de la declaratoria de desastre natural por el invierno.

Allí también planteó un nuevo plan de lucha contra el hambre, a largo plazo, mediante la compra de cosechas a los campesinos y la creación de una red de distribución de alimentos a bajo precio.

En ese sentido, Petro desde su cuenta de Twitter explicó que para que el programa de la primera infancia sea eficaz "debe pasar del concepto, muy neoliberal, de seguridad alimentaria, que se basa en importación de alimentos y grandes contratistas a la soberanía alimentaria del territorio donde vive la niñez".

Estas medidas son instauradas en el plan de asistencia humanitaria de emergencia que lidera la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres​​ (UNGRD), con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de los damnificados.

Plan de lucha contra el hambre basado en compra de cosechas



En ese escenario, el mandatario también habló de la compra de cosechas para luchar contra el hambre. Este sería un plan a largo plazo que se apoyaría en una red de distribución de alimentos a bajo precio -creada para este objetivo-.

En su visita, el mandatario indicó que “el Estado debe aprender a comprar cosechas, y a llevarlas a donde la población tiene hambre". Foto: Presidencia

En ese sentido, el jefe de Estado destacó la necesidad de implementar un sistema paralelo de abastecimiento alimentario en Colombia, más allá de la atención humanitaria que brinda el programa de ollas comunitarias.

“El Estado debe aprender a comprar cosechas, y a llevarlas a donde la población tiene hambre. Si se compran cosechas, estamos ayudando a aumentar la producción y la sostenibilidad alimentaria del país. Es más, estamos ayudando a que el campesino pueda tener mejores ingresos”, sostuvo.



Agregó que no solamente se trata de comprarles a los campesinos sus cosechas, sino también todos los alimentos que recolectan, incluida la pesca.

El presidente Petro participó de la olla comunitaria en Bolívar. Foto: Presidencia

De acuerdo con el presidente Petro, este proyecto “lo tiene que empezar a implementar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), porque es precisamente para defender a la población de la crisis climática” y que “va más allá de la olla comunitaria”.

¿Cómo funciona esta iniciativa del Gobierno?

La instalación de estas ollas comunitarias se da por medio de una inscripción en la página oficial de la UNGRD. Allí la entidad pregunta por la organización popular, su tiempo de existencia y si está legalmente constituida.



Para la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre es importante distinguir la categorización de la comunidad. Preguntan si se trata de una junta de acción comunal, madres comunitarias, cabildos indígenas, consejos locales, fundaciones, entre otros

Después la entidad pide saber cómo aportarán al mejoramiento de las condiciones de inseguridad alimentaria producidas por la situación de desastre nacional.



Según el Ministerio del Interior, los requisitos que deben cumplir las juntas son: tener una cuenta bancaria registrada en la cartera para realizar las transferencias y adquirir los mercados en las plazas o tiendas de la región.



El Gobierno pide, además, que la compra se le haga a vendedores en la región para fortalecer la economía de la misma que se está viendo afectada.



Si las organizaciones sociales y locales cumplen con todo lo requerido, el procedimiento de formalización se tramita en el menor tiempo posible y se incluye en el programa de 'ollas comunitarias' del Gobierno.



