El presidente Gustavo Petro realizó varios anuncios durante su visita de Estado a Francia, entre ellos que volverá a presentar la reforma laboral que se hundió en el Congreso.

El mandatario, en su estadía en París, tuvo un encuentro con la comunidad colombiana en ese país, discurso que fue retransmitido este domingo.

Los presidentes Petro y Macron en su llegada al evento. Foto: Presidencia

En su alocución, Petro adelantó que desde este lunes inicia un viaje a La Guajira, donde declarará la emergencia económica y social en la región. "Estamos estudiando, dados las causas que sobreviven en el territorio de La Guajira alrededor del fenómeno El Niño, la agudización con las consecuencias climáticas (...) genera una emergencia obvia que es el agua, la sed, y vamos a tratar de enfrentarlo con unas medidas específicas", aseguró.

En otro punto de su discurso, el presidente Petro se refirió a Pablo Escobar, capo del Cartel de Medellín en los años 80, sobre quien hizo una reflexión y llamó a dejar de lado esa figura que se tiene sobre el país.

Pablo Escobar murió abatido el 1993. Foto: Archivo particular. EL TIEMPO

“Colombia es famosa, no solo por Pablo Escobar, que ya deberían anular ese tipo de proyecciones en la televisión que no hablan de nosotros. Pablo Escobar no es hijo del pueblo colombiano, es hijo de la oligarquía colombiana que lo generó y lo construyó”, manifestó Petro.

En cambio, el mandatario dijo que “Gabriel García Márquez es el hijo del pueblo colombiano. Hijo del pueblo colombiano. Hay una gran diferencia entre García Márquez y Pablo Escobar”.



Para el presidente Petro, “nosotros somos garciamarquianos. Fíjense en ustedes, ¿no éramos acaso cafeteros? Siglo XX, el tinto, que no se llama tinto en París, el café, no venía de Colombia antes, no era delicioso, ahora mezclan todos los cafés y ya no está el gusto. ¿Pero ese café no fue el que construyó la nación colombiana en el siglo XX?”.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

