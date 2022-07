Tras los diferentes retrasos que ha tenido el proyecto de infraestructura del metro de Bogotá, el presidente electo, Gustavo Petro, se refirió a los contratiempos y sobre costos que han sido asumidos para su desarrollo. Según el dirigente político, actualmente su costo ronda el valor de los 30 billones de pesos.



(No se pierda: Mintransporte solicitó viabilidad fiscal para segunda línea del Metro)



En la alcaldía de Claudia López avanza la primera línea del metro, pero Petro realizó una comparativa con el metro de Quito, cuyo proceso de gestión comenzó al mismo tiempo que el de la capital del país.

"Bogotá y Quito arrancaron más o menos al mismo tiempo sus proyectos de metro. Ellos lo terminaron. La decisión de suspender el proyecto metro subterráneo de Bogotá trajo como consecuencia que los US$7.000 millones que valían, 14 billones de pesos para el (año) 2016, hoy son 30 billones”, dijo Petro a través de su cuenta de Twitter.

Bogotá y Quito arrancaron más o menos al mismo tiempo sus proyecto de metro



Ellos lo terminaron. La decisión de suspender el proyecto metro subterraneo de Bogotá trajo como consecuencia que los USD 7.000 millones que valía, 14 billones de pesos para el 2016, hoy son 30 billones. https://t.co/DNgtQgzL71 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 16, 2022

El presidente electo señaló que el proyecto del metro de Bogotá y Quito comenzaron a desarrollarse al mismo tiempo, pero "la simple decisión de no continuar el proyecto que ya tenía estudios terminados le cuesta al país y a Bogotá, 16 billones de pesos adicionales".



(Lea: Así quedó repartida la presidencia del Senado para los próximos cuatro años)



En esta ocasión, Petro hizo mención a un trino en el que se muestran los avances en el sistema de transporte subterráneo del metro de Quito, el cual se espera que empiece a operar a finales de este año en Ecuador. Además, en la gestión del metro está a cargo un consorcio con mano de obra colombiana.



Después de 40 años inició la primera fase del metro en Bogotá y de acuerdo con la información entregada por la Administración Distrital, faltarán al menos 10 años para que opere la segunda fase del metro. "Para el año 2030, el 80% de los bogotanos tendrán una línea de transporte masivo, metro o troncales a menos de un kilómetro de distancia", indican desde Metro Bogotá.



No obstante, el metro de Quito iniciará su funcionamiento para el mes de diciembre de 2022. El proyecto de esa ciudad estará integrado por una red subterránea de transporte público.



No es un hecho desconocido que Petro ha sido un ferviente defensor del metro subterráneo en Bogotá, además, destaca que en su periodo como alcalde de la capital quedaron estudios terminados para la elaboración del proyecto, pero en la administración del exalcalde Enrique Peñalosa se hicieron cambios en la propuesta.



(Siga leyendo: ‘Veo a Roy Barreras metido en la vieja política’: Gustavo Bolívar)



Petro afirma que no es acertada la construcción de un metro elevado en la capital del país, pues considera que podría generar densificación. Además, en el proceso de campaña a la Presidencia de Colombia, mencionó que la infraestructura del metro tendrá que tener revisiones para el avance en sus siguientes fases.



En definitiva, el próximo presidente dejó claro que los diferentes retrasos en el inicio de estas obras del metro le ha costado al bolsillo de los bogotanos y se traduce en sobre costos por cifras millonarias.



"Una lección de lo que significa las malas decisiones políticas", concluyó el presidente electo.

REDACCIÓN POLÍTICA