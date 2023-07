El presidente Gustavo Petro informó en la mañana de este domingo que nombrará al exparamilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz para culminar el proceso de paz con los paramilitares.



"Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz", trinó en la mañana de este domingo, a propósito del aniversario del Pacto de Ralito, que fue el inicio del proceso de desmovilización de grupos paramilitares en julio del 2001, entre ellos Mancuso, 'Don Berna' y 'Jorge 40'.



Pero según el jefe de Estado, el proceso de paz que se inició con los entonces jefes paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, este aún no ha terminado.



"Aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados", complementó el jefe de Estado.