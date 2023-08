El presidente Gustavo Petro nombró al editor Juan David Correa como nuevo ministro de Cultura.



"El nuevo ministro de cultura será Juan David Correa, literato y editor de la Universidad de los Andes", trinó el mandatario en la mañana de este miércoles.



El jefe de Estado, además, anunció que Jorge Zorro, quien se venía desempeñando como ministro encargado, asumirá como viceiministro en el programa de pedagogía musical en los colegios públicos del país.



En diálogo con EL TIEMPO, Correa aseguró que se siente muy honrado por su designación y que no lo esperaba.

El ministro encargado de cultura asumirá como viceministro en propiedad el programa de pedagogía musical en los colegios públicos de toda Colombia.



"Es una decisión suya y la acojo y la respeto. Me siento muy honrado. Se viene un tiempo para poner en práctica todas las cosas que hemos dicho que tenemos que pensarse a través de la cultura", aseveró.



Y agregó que recibe la noticia muy emocionado y que cualquier cambio social, como el que plantea el presidente Petro, "también es un cambio cultural".



Correa trabajó como editor de la revista Arcadia, coordinador cultural de la Cámara Colombiana del Libro y fue director literario de Planeta durante cinco años, cargo que dejó a comienzos de julio tras la polémica que se desató ante la negativa de la editorial de publicar el libro La costa nostra, de la periodista Laura Ardila.



"Ante la decisión corporativa de cancelar esta seria y sólida investigación periodística mis posibilidades y legitimidad han sido diezmadas. Un editor necesita, sin duda, el respaldo y la libertad para pensar y decidir cuáles conversaciones le propone a una sociedad y desde este momento en adelante, aquellas que me han interesado promover sobre el racismo, el género, la historia del país, el ensayo sociológico, la investigación periodística o el pensamiento crítico serán puestas en entredicho por muchos y muchas escritoras que se preguntarán si lo que propongo tendrá un buen puerto o naufragará antes de atracar en él", dijo en su carta de renuncia.





