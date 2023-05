El presidente Gustavo Petro desarrolla su primera visita de Estado a España. Fue recibido por los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real, intervino en una sesión del Parlamento español, asistió a un almuerzo ofrecido por los reyes en el Palacio de la Zarzuela y concluyó el día cena de gala en el Palacio Real.

El fuerte significado del frac para el presidente Petro

Acompañado de la primera dama Verónica Alcocer y de la comitiva colombiana, entre quienes estaba el canciller Álvaro Leyva, cumplió la cita de la cena. Como lo había anunciado, no usó frac, sino un traje azul oscuro con corbata de color vinotinto. El rey Felipe VI y otros de los invitados españoles sí tenían frac.

"No me siento cómodo ni con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac”, dijo Petro en una entrevista con W Radio.

Según expresó, no creía conveniente acudir de frac porque tiene concepciones negativas de este: "Representa y tiene un símbolo tiene que ver con elites, con la antidemocracia, son ideas que tengo en la cabeza".

La reina Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siguen el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: EFE/CHEMA MOYA POOL

No es la primera vez que un jefe de Estado no usa el protocolario frac en una cena de gala en el Palacio Real. Por ejemplo, el rey Abdulá de Arabia Saudí acudió con la vestimenta tradicional del país del Golfo a la cena que ofrecieron en su honor en 2007 Juan Carlos I y Doña Sofía.

Tampoco lo hizo el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, a la cena organizada por los padres del actual monarca en 2009, a la que asistió con un traje de alpaca gris y sin corbata.

Ya con Felipe en el trono, tanto el entonces presidente peruano, Ollanta Humala, en 2015 como el presidente chino, Xi Jinping, en 2018, hicieron 10 propio. EI primero optó por un traje de chaqueta y corbata mientras que el segundo se decantó por una chaqueta de cuello mao.

El llamado del presidente en España

En su discurso en el Palacio Real, enfatizó en la necesidad de cambiar paradigmas en pro del medio ambiente: "Estamos a punto de extinguirnos por lo que los científicos llaman la crisis climática".

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia posan con el presidente de Colombia, Gustavo Petro y su esposa, Verónica Alcocer. Foto: EFE/Chema Moya

"El mundo empresarial necesita de nuevas ideas. El paradigma pensaba que la libertad era simplemente comprar, producir y vender lo que se quisiera. Quienes no pensábamos así éramos arrinconados. Hoy al existencia humana indica que no se puede vender, producir ni comprar todo lo que se quiera", sentenció.

Por su parte, el rey Felipe VI se refirió a su apoyo a la paz en Colombia: "La prioridad que su gobierno otorga a la política de paz total, unida al compromiso de nuestro país para apoyar este esfuerzo, hacen que estemos ante un momento especialmente importante para avanzar en el anhelo que comparten todos los colombianos: el silencio de las armas", subrayó Felipe VI en su intervención ante unos 110 invitados, entre ellos, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EUROPA PRESS y EFE

