El aumento en la tarifa de transporte público anunciado por Asocapitales para el próximo año, correspondiente a un crecimiento del 12,53 % en el costo, dejó en vilo a los usuarios de transporte público en las ciudades capitales del país.



De hecho, el propio presidente Gustavo Petro salió a rechazar enfáticamente la medida y cuestionó a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales: "¿Si el diésel no aumenta de precio, por qué sí los pasajes de los buses?".



Asocapitales , entidad que ayude a fundar, no es autoridad tarifaria. No se puede indexar los pasajes al índice de inflación, sino a la variación real de los costos del transporte. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2022

El presidente gUSTAVO Petro en El Tarra, Norte de Santander. Foto: Presidencia.

Pero esa no fue la única crítica del mandatario al anuncio, puesto que también cuestionó que Asocapitales, entidad que Petro ayudó a fundar, no es una "autoridad tarifaria".



"No se pueden indexar los pasajes al índice de inflación, sino a la variación real de los costos del transporte", argumentó el jefe de Estado.



Debido a su férrea oposición a la medida y las dudas que le genera el anuncio hecho por la asociación, Petro le solicitó a la Superintendencia de Transporte que adelante una "vigilancia profunda sobre los incrementos tarifarios que se proponen para el transporte público urbano".

Le solicito a la superintendencia de transporte una vigilancia profunda sobre los incrementos tarifarios que se proponen para el transporte público urbano. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2022

La respuesta de Cambio Radical a Petro

Luego de que el presidente rechazara que se dé un aumento al costo del transporte público en las capitales del país, el partido Cambio Radical respondió al trino de Petro con una pregunta irónica.



"¿Le decimos nosotros o le dicen ustedes?", inquirió la colectividad que, por cierto, es independiente del Gobierno en el Congreso.



¿Le decimos nosotros o le dicen ustedes? 🤦🏻‍♂️ https://t.co/UA3ubrntnr — Cambio Radical (@PCambioRadical) December 17, 2022

