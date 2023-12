Gustavo Petro no irá a posesión de Milei, en su lugar estará el canciller Álvaro Leyva

El presidente Gustavo Petro no irá a la posesión de Javier Milei como presidente de Argentina, que se llevará a cabo el domingo 10 de diciembre. A pesar de haber sido invitado, el mandatario colombiano no se desplazará hasta Buenos Aires. En su lugar estará el canciller Álvaro Leyva.



Gustavo Petro, ideológicamente de izquierda, no ha ocultado sus diferencias con Milei, de derecha tirando a extrema derecha. Incluso, cuando el nuevo mandatario argentino ganó, hizo saber su molestia a través de cuenta de Twitter.



“Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, escribió.



Luego, después de una crítica debido a la forma en que lleva las relaciones internacionales, el presidente colombiano moderó sus palabras y felicitó a su homólogo argentino.



"Las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a Milei. Y esperamos del progresismo argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia", aseveró Petro.



Es la primera vez desde que asumió la presidencia que Gustavo Petro no va a la posesión de otro mandatario latinoamericano. Por ejemplo, estuvo en la Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y fue el único presidente que asistió a la investidura de Daniel Noboa en Quito, Ecuador. Incluso este último es de derecha.