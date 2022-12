La cita entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa no se realizará este miércoles, como se tenía planeado. La reunión era clave para definir el polémico decreto que dejará en libertad a miembros de la primera línea.



(Lea: Petro buscará apoyo del presidente de Ecuador para operaciones fronterizas)

También se conoció que el Presidente está reunido con los ministros de Justicia, Néstor Osuna; de Defensa, Iván Velásquez; y del Interior, Alfonso Prada, analizando, justamente, los escenarios de la iniciativa que ha generado fuerte debate en el país.



Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a EL TIEMPO que el fiscal Barbosa se dirigía a la reunión, pero se canceló por llamada de la Presidencia en la cual le indicaron que necesitaría más tiempo debido al encuentro que está llevando a cabo.



Pese al percance, Barbosa está dispuesto a reunirse con Petro este jueves.



(Además: La dura carta de exjefes de Estado y de Gobierno por decreto de gestores de paz)



La posición del Fiscal general ha sido clara en que la solicitud de liberación debería estar mediada por jueces de la República, quienes son la última palabra "frente a cualquier salida de esas personas", dijo el fiscal el lunes pasado.



Es por eso que desde el ente acusador se guarda expectativa de lo que pueda pasar con personas que fueron judicializadas en casos como la quema a instalaciones judiciales en Tuluá y Popayán durante el paro nacional. Uno de los casos más emblemáticos es qué podría pasar con alias 19, condenado por delitos en el marco de las protestas en Bogotá.



(Lea: La mitad de los líderes sociales no conocen plan para protegerlos)



Por eso, entre los temas a tocar en el encuentro entre los altos dignatarios también está despejar dudas respecto al plan normativo que tiene el Ejecutivo en su idea de que integrantes de la Primera Línea salgan antes de Navidad para ser gestores de paz, como lo anticipó el mandatario de los colombianos.



En el decreto, expedido el pasado 9 de diciembre, se lee que las funciones de esa Comisión en la que tienen voz los ministerios de Defensa y Justicia es "recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022".



(También: Críticas al decreto: 'Se está atropellando la separación de poderes públicos')



Sin embargo, esa potestad ha sido puesta en duda por expertos en el tema -como el fiscal- porque consideran que la última palabra la tiene la Rama Judicial, y no el Gobierno. De hecho, en entrevista con EL TIEMPO, el presidente de la Corte Suprema, magistrado Aroldo Quiroz, advirtió que deben respetarse las decisiones de los jueces.



Esta es la segunda vez que se aplaza el encuentro, a comienzos de este mes el fiscal Barbosa se enfermó de covid-19, por lo que no se pudo llevar a cabo la cita.



POLÍTICA Y JUSTICIA