Este miércoles el presidente electo, Gustavo Petro, no pudo asistir a algunos compromisos que tenía previstos en su agenda. Entre ellos, la entrega de una agenda humanitaria por parte de más de 120 organizaciones sociales. Tampoco estuvo presente en su primera reunión con Asocapitales.



La decisión se habría dado por sugerencia médica, ya que el próximo mandatario presentó molestias en su salud y se habló sobre la posibilidad de que tuviera covid-19, pero Alfonso Prada, su exjefe de debate durante la campaña, descartó esta versión.

"No pudo asistir porque tuvo síntomas posibles de covid, pero me informan que se ha hecho la prueba y ha salido negativa”, dijo Prada.



El jefe de debate de la campaña presidencial de Petro dijo que se espera que este jueves el presidente electo pueda retomar su agenda que lo llevará a la ciudad de Santa Marta, donde va a liderar el primer diálogo regional del Caribe.



Precisamente, se tiene previsto que Petro lidere este primer encuentro que contará con la participación ciudadana de todos los sectores del Caribe. Entre los principales temas está el desarrollo de la agenda legislativa y sometimiento a la justicia por parte de la coalición de Gobierno del Pacto Histórico.



Además, el segundo retiro programático del Pacto, los legisladores que hacen parte de la bancada recibirán una capacitación sobre técnica legislativa, es decir, sobre el funcionamiento del Congreso y sobre lo que pueden y no pueden hacer dentro del parlamento.

REDACCIÓN POLÍTICA

