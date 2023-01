El presidente Gustavo Petro llegó este jueves en la tarde a Rosas, Cauca, zona afectada por la ola invernal. Enfatizó que antes de un mes no habrá paso hacia Nariño y que se debe adecuar una nueva vía para este fin.



"Ahora cómo comunicamos el sur con el centro... quedó destruida la única vía pavimentada que había. Eso es un tema técnico y tenemos una solución provisional que dura un mes. Hay un puente aéreo que debemos evaluar y también tenemos posibilidades que estudia", explicó.

Es así como el mandatario planteó extender la doble calzada desde Popayán pasando por Timbío hasta el Estanquillo y llegue hasta el aeropuerto en Chachagüí. "Eso quiere decir que si nos le medimos a una doble calzada, el sur tendría esta oportunidad de vía. ¿Por qué me le mido a la idea? Porque no la han hecho debido a que los vecinos de esa doble calzada son pobres", aclaró.



Petro reveló que esa obra valdría 12 billones de pesos.



Cuestionó que a "cierta oligarquía colombiana no le interesa mirar el sur, sino mirar mucho el norte".

Las medidas para la población afectada en Rosas, Cauca

El presidente dijo que se debe utilizar la Ley 1523 de 2012 para enfrentar este "complejo panorama", la cual se instauró en Colombia por la crisis ambiental que se vivió en esa época.



El jefe de Estado manifestó, además, que creía que el invierno pararía, pero que no hay una tregua y que hasta junio esta situación se tendrá que enfrentar. "Es necesario construir en cada municipio los mapas de riesgos y definirlos antes de que pasen las cosas. Debemos sacar a las personas de allí y eso no nos ha sido posible", señaló.



Según Petro, una de las principales medidas para enfrentar esta situación es saber ubicar a las poblaciones en zonas de bajo riesgo: "Eso no es fácil. Implica cambio sociales y en la vida personal de los ciudadanos; hay que hacer reformas urbanas y planes de ordenamiento territorial para que el Gobierno ayude a que un pobre no viva en el lugar en que se va a a morir".