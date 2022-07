El presidente electo, Gustavo Petro, tuvo ayer un encuentro clave en lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.



Se reunió en el hotel Four Seasons Casa Medina de Bogotá con una delegación enviada por el gobierno del presidente Joe Biden, encabezada por Jonathan Finer, secretario adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos.



“Una agenda entre Colombia y Estados Unidos contemporánea, con los actuales problemas, con los que sobrevienen”, es la dinámica que existe entre ambos países, de acuerdo con lo que dijo Petro al término del encuentro.



En dicha reunión, que se prolongó por más de dos horas, se trataron temas como la paz, la crisis climática, la política antidrogas, la seguridad común, la democracia y la relación diplomática con Venezuela.



“Es un encuentro positivo, porque demuestra el interés que hoy existe en el Gobierno de los Estados Unidos sobre América Latina y sobre Colombia. Sobre todo, un interés que se construye alrededor del trabajo común, entre iguales”, añadió el gobernante electo antes de darle la palabra a Finer.



Él, por su parte, expresó que tuvieron “un muy buen y productivo día en Bogotá”. En ese sentido, el estadounidense aseguró que Biden envió a los delegados “para reconocer el hecho de que los Estados Unidos y Colombia son dos naciones soberanas, dos socios iguales que tienen una relación profunda”.



Incluso, Finer señaló que cubrieron toda la gama de temas que abarcan la relación entre ambos países: cambio climático, migración, lucha antinarcóticos, entre otros.



El asesor adjunto aseguró que durante el encuentro, en el que participaron otras figuras de la administración Petro, como el nuevo canciller Álvaro Leyva y Luis Gilberto Murillo, embajador designado en Washington, llegaron a un acuerdo de las “vías” concretas con las que los estadounidenses participarán en lo discutido.

La paz

Sobre la implementación del acuerdo de paz, Finer dijo que Biden “respeta” lo negociado y buscará “profundizar y completar los vacíos en las áreas que aún no se han implementado”.



Frente a la normalización de las relaciones con Venezuela, la gente de Biden señaló que Estados Unidos seguirá reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino y “eso no cambiará” hasta que haya elecciones democráticas en ese país.



Por último, Finer indicó que la administración Biden no apoya la descriminalización de las drogas, pero que desde el gobierno de Duque se ha implementado un enfoque “más holístico” sobre los narcóticos.



Inmediatamente finalizada la reunión, se supo que el turno para el diálogo con la delegación estadounidense fue para Francia Márquez, vicepresidenta electa.



Además, Finer aseguró que el gobierno Biden está comprometido con “fortalecer esta relación en el tiempo” y le agradeció por los años de alianza binacional al presidente Iván Duque, con quien también dialogó ayer.



Una vez terminó su encuentro con los enviados de la Casa Blanca, Petro se reunió con Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, quien le expresó al mandatario electo su “compromiso por trabajar en una agenda de desarrollo y crecimiento inclusivo, verde y sostenible. Así como en la recuperación económica pospandemia en el país”.

Las relaciones

No todo está dicho en los avances diplomáticos.



Ayer se anunció que Samantha Power, actual administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, liderará la delegación que enviará Biden para la posesión de Petro. Aún se desconoce si el mandatario estadounidense asistirá a la ceremonia.



Hace cuatro años, para la posesión de Iván Duque, la entonces embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, fue la delegada por Donald Trump para representar al país en el acto.

