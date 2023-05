De nuevo esta semana que pasó hubo amplia discusión por cuenta de un trino del presidente Gustavo Petro. Ahora, por el anuncio de que los cuatro niños indígenas perdidos en un accidente de aviación en las selvas del Guaviare habían sido rescatados por las Fuerzas Militares, una información que fue recibida por todos los colombianos con gran expectativa, pero que al final resultó no ser cierta.

Casi 17 horas después, el Presidente no solo eliminó el trino sino que se disculpó por difundir información no confirmada que, según se conoció, le fue entregada por el ICBF.



El desafortunado episodio se dio apenas días después de las declaraciones de Laura Sarabia, la jefa de Gabinete de Petro, a EL TIEMPO en las que confesaba su preocupación por no haber podido alejar al Presidente de esta red social: “Es mi pelea también. Todavía no la doy por perdida. El argumento del Presidente es que si no lo hace él no hay nadie más que lo haga. Hemos tratado con la figura de vocero, de portavoz, pero no funciona. Nadie lo reconoce”, dijo ella.



Más que las alocuciones, entrevistas, ruedas de prensa o comunicados, Petro ha hecho de Twitter su principal tribuna. “Es mi forma de comunicación”, dijo el Presidente en su diálogo con Colombia Hoy, el programa de entrevistas de la presidencia.



Allí destacó el alcance que toma cada una de sus palabras: “Yo la uso porque un trino mío puede llegar a 2 millones, a veces 3 millones. Los medios miran el trino y lo reproducen, lo malbaratan, lo malgastan, lo malinterpretan, lo destruyen, dicen cosas que no son. O analizan y dicen cosas que sí son”, señaló.



No es una tesis inédita: conscientes de que en la red sus mensajes no pasan los filtros de veracidad o contexto que aportan los medios masivos, muchos políticos en todo el mundo rehúyen con frecuencia las entrevistas y ‘comunican’ por Twitter. En Estados Unidos Donald Trump provocó múltiples análisis por parte de expertos por las causas y efectos de esta práctica. Y en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, más en su condición de expresidente que de Primer Mandatario, es otro peso pesado de la red social.



Juan Manuel Santos e Iván Duque también hicieron de Twitter uno de los ‘buques bandera’ de su estrategia de comunicación. Pero en sus casos contaban, sin embargo, con amplios equipos de estrategas de comunicaciones que en paralelo divulgaban las políticas públicas que tomaban.



Sarabia dice que el gobierno Petro aún está en la búsqueda de la mejor forma de hacer llegar sus mensajes. En el entretanto, el Twitter del Presidente, manejado por él mismo, concentra la atención del país, con todos los riesgos que ello puede implicar, como se vio esta semana.

Juan Sebastián Delgado, consultor de comunicación digital política, considera que el prolífico uso del Twitter de Petro “es un proceso en el que él ha venido trabajando y sirve para democratizar su postura política”. Para este experto, “es bueno que cuando comparte información de noticias de Gobierno, el país se entere más rápido”.



En la misma vía el profesor Mario Morales, experto en comunicación política, afirma que “es legítimo que los gobernantes se comuniquen con la ciudadanía”, como lo hace el mandatario colombiano a través de redes sociales. “Es la desintermediación política y la llegada directa con la información a los ciudadanos. Es propio de la época y así hay que entenderlo”. Pero, advierte, el asunto “toma otro enfoque” cuando “ya no es una comunicación política normal sino con pleitos y diferencias”.



En este sentido, Morales advierte que incluso en debates en los que la posición del Jefe de Estado puede ser la acertada, “el problema es que es desequilibrado ante lo que impacta el Twitter de Presidente”. “Es una relación desequilibrada ante la figura presidencial, el poder que implica ser presidente y el lío de las personas que siguen a fe ciega a ese presidente”.



Nury Astrid Gómez, experta en comunicación política, cuestiona la actitud asumida en redes sociales y el estilo “adversativo y reactivo”, de Petro. “Termina siendo un llamado a movilizar a una gran cantidad de personas que son seguidores fervorosos”, afirma. La simpleza intencional del mensaje en Twitter, y la falta de contexto de muchas de las afirmaciones que se hacen a través de él, terminan “reforzando sesgos” y creando “imaginarios únicos”.



Como sucede en otras partes del mundo, casar un debate con un mandatario termina siendo también una invitación a que sus más fervientes partidarios, o incluso las famosas ‘bodegas’, terminen lapidando al ocasional interlocutor.



El consultor Delgado aborda otra arista: “La celeridad con la que el Presidente trina genera desinformación”. Ese vértigo para trinar hace que al momento de hablar de sus reformas, no profundice en ellas sino que caiga en la “emocionalidad de ellas”.



En las últimas semanas, Petro se ha mostrado más confrontacional. Tanto que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le llamó la atención ante la implicación que pueden llegar a tener sus publicaciones sobre el libre ejercicio de la prensa en Colombia.



Según un estudio de 2022 de Twiplomacy, Petro es el cuarto líder con más influencia en dicha red social. Solo superado por los mandatarios Narendra Modi (India), Joe Biden (Estados Unidos) y Recep Tayyip Erdogan (Turquía). En el caso colombiano, aunque hay tan solo 4,3 millones de usuarios de Twitter -menos del 10 por ciento de la población-, según cifras de Hootsuite, expertos y hasta el mismo Presidente concuerdan que el alcance se ve multiplicado ante la réplica por parte de medios de comunicación.



Al respecto, la FLIP recordó pronunciamientos de la Corte Intermericana de Derechos Humanos en los que se deja claro que cuando la autoridad de un Estado se pronuncia no está ejerciendo “la simple libertad de expresión reconocida en general a los ciudadanos, sino que están utilizando un medio legítimo para el ejercicio de la autoridad pública”, por lo que sus pronunciamientos tienen un mayor impacto”



Heráclito Landinez, representante del Pacto Histórico, defiende al Presidente: “Está usando un instrumento de la nuevas tecnologías para comunicarse directamente con los ciudadanos. Cuando Petro escribe, le escribe directamente al ciudadano”. Una posición distinta tiene el senador David Luna, de Cambio Radical: “El presidente usa el Twitter para polarizar, desinstitucionalizar y deja a los ministros sin su labor. Eso me preocupa”.

Trinos polémicos

Sobre las imprecisiones y los choques a través de trinos, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el anuncio el 31 de diciembre de 2022, a las 11 de la noche, de un cese al fuego multilateral con el Eln, Clan del Golfo, disidencias de las Farc y Autodefensas conquistadoras de la Sierra. Dos días después, la primera negó haber acordado una pausa en las hostilidades y la respuesta del presidente fue reanudar acciones militares en contra de dicha guerrilla.



También está el caso de las fotos de los hospitales venezolanos que Petro trinó como si fueran de Antioquia. Asimismo, la información errada que compartió sobre el supuesto homicidio de una sobrina de la vicepresidenta Francia Márquez. Al final se supo que había sido herida.



Además de la poca precisión en la información compartida, están los casos en los que Petro, como presidente ha sido parte de debates y confrontaciones a través de redes sociales. Son varios los choques con opositores a su administración. El más reciente con Francisco Santos por cuenta de las acusaciones de Salvatore Mancuso. E incluso ha habido preocupación por el efecto de su Twitter sobre las relaciones exteriores, como ocurrió con su contrapunteo de trinos con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, o su mensaje de la supuesta vuelta de Pinochet a Chile cuando en un ejercicio democrático las mayorías de ese país votaron en contravía del presidente Gabriel Boric.



“Si bien es cierto que Petro está acostumbrado a comunicarse a través de Twitter, también es cierto que la seriedad y solemnidad de su cargo exigen que las comunicaciones sean mucho más pensadas y cuidadas”, dice Liliana Gómez, de la Pontificia Universidad Javeriana en un artículo publicado en Razón Pública.



