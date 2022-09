El presidente Gustavo Petro realizó esta semana la que se puede considerar como su primera presentación formal ante la comunidad internacional.



Lo hizo en Nueva York, donde no solo participó en la Asamblea General de la ONU, sino que tuvo reuniones de alto nivel con funcionarios del Gobierno estadounidense, con líderes de otros países, con congresistas e intervino en varios encuentros y foros.



(Lea: Gustavo Petro: ¿qué viene tras el anuncio del cese multilateral del fuego?)

El Presidente llegó con una agenda muy centrada en el medioambiente. Habló de los riesgos del cambio climático, de la necesidad de preservar la selva amazónica y de la urgencia de “pasar a una economía descarbonizada”.



Su otro gran tema fue el fracaso de la lucha contra las drogas, asunto que ya han abordado otros exmandatarios colombianos. Pero Petro lo hizo en un tono que causó preocupación en algunos sectores de EE. UU., donde se ve a Colombia como un aliado estratégico en el combate a este flagelo.



Los senadores republicanos estadounidenses Marco Rubio y Chuck Grassley calificaron como “alarmante” la “postura hacia EE. UU.” del presidente Petro en esta materia y advirtieron que los cambios en la política antidrogas colombiana pueden perjudicar la estrategia regional. Mientras que otras voces lamentaron que no hubiera llegado con propuestas más concretas.



(También: Así terminó su agenda en Nueva York el presidente Gustavo Petro)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente, Gustavo Petro, intervino por primera vez en la ONU. Foto: EFE

Uno de los puntos de su discurso ante la ONU que más controversia generó fue cuando preguntó: “¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo?”. Esto, bajo el argumento de que lo primero mata a una cantidad “mínima” de personas por sobredosis, pero los combustibles fósiles amenazan a todo el planeta y a toda la humanidad.



Al respecto, el expresidente de Ecopetrol y exministro Juan Carlos Echeverry dijo: “Equiparar la cocaína al carbón y al petróleo, por sus efectos, es desconocer la obvia diferencia entre un alucinógeno y unas fuentes de energía. Unir las dos cosas en el mismo argumento es avasallar la química, la biología, la lógica, la historia y la economía”. Añadiendo que el discurso fue “una orgía de irracionalidad”.



(Otro: Qué contempla borrador del proyecto de sometimiento para estructuras criminales)

¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? FACEBOOK

TWITTER

Además de su intervención en la ONU, el mandatario tuvo encuentros con Jens Stoltenberg, secretario general de la Otán; Sima Bahous, directora ejecutiva UN Women; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; John Kerry, enviado especial para el Clima de EE. UU.; Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega, y Filippo Grandi, de Acnur, entre otros.



Igualmente, participó en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, el Foro Global de Seguridad Alimentaria, el Foro Latinoamérica, EE. UU. y España en la Economía Global, en Acción Climática de Naciones Unidas y se reunió con US Chamber of Commerce.



Sobre los resultados de su viaje, Petro dijo que fue una agenda “intensa e importante” y “pusimos de qué hablar, de qué debatir”.



Para algunos analistas, como Jairo Libreros, “el cambio político de la alternancia del poder en el país ya tiene reflejos a nivel internacional” y “no es solo un nuevo discurso, sino una nueva idea de política pública a nivel internacional en la lucha contra las drogas y el cambio climático”. Pero para otros no hubo mayores sorpresas, pues el discurso hace parte de la narrativa que ha venido expresando en distintos escenarios dentro del país.



Y si bien las palabras del presidente Petro despertaron entusiasmos incluso al otro lado del Atlántico, también fueron objeto de burlas y de serias críticas en programas de la televisión extranjera. Igual sucedió dentro del país, donde las reacciones fueron desde duras críticas como la del expresidente Andrés Pastrana, que tildó de vergonzosa la intervención del mandatario y lo acusó de declararse en la ONU “como el gran capo defensor de la cocaína”, hasta elogios como los de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que calificó la intervención de “extraordinaria”, agregando que el mandatario se había lucido.



(Le sugerimos: Gustavo Petro dice que se debe avanzar hacia la 'regulación' de la droga)



La analista Sandra Borda subrayó que estos discursos ante la Asamblea General de la ONU “son un ejercicio de catarsis en el que se puede incluso decir que el presidente gringo dejó oliendo el podio a azufre y no pasa absolutamente nada”. Considera que el diagnóstico del discurso de Petro puede ser parcialmente acertado, pero dice que ella tiende a distanciarse “de la insistencia en definir a un norte global victimizador y un sur global victimizado. La cuestión siempre es más compleja que eso”.



Mientras que Sebastián Líppez de Castro, decano de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, destaca que, más allá de lo “confrontacional”, es claro que Petro quiso “mostrarse como un líder regional que puede enarbolar una agenda en la lucha contra las drogas (distinta) y la protección del medioambiente”.

JORGE MELÉNDEZ

SUBEDITOR DE POLÍTICA

En Twitter: @jorgeEMelendez