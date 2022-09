Se cumplió y pasó el primer mes del gobierno del presidente Gustavo Petro y aún no ha terminado de llenar los espacios del organigrama del Estado colombiano. Se trata de una situación que sorprende y que ha sido objeto de críticas por parte de sectores de la oposición y de comentarios de varios medios de comunicación.



En la agenda del presidente Petro para este martes, a las 3 de la tarde, figura la posesión de miembros del Gobierno Nacional. Hay expectativa por saber quienes son los seleccionados.



Así, por ejemplo, el Diario del Huila dice que Petro aún no nombra directivos en más de 10 instituciones gubernamentales.



El rotativo incluso anota que varios funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque continúan al frente de las instituciones mientras llegan sus respectivos reemplazos.



Por ejemplo, Ana María Cadena, quien venía de la administración saliente, sigue al frente de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), encargada de verificar que las empresas realicen el pago de las obligaciones que tienen con la seguridad social.



La situación se replica en la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, que está sin presidente pues Sandra Gómez, que estaba a cargo, se retiró el 30 de agosto y aún no se sabe quién será su reemplazo. Tampoco se han dado nombres para el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y el Banco Agrario.



El medio recuerda que, aunque el nombre del exsenador del Polo Democrático, Jaime Dussan, viene sonando como presidente de Colpensiones, dicho nombramiento no ha sido oficializado tampoco y en la entidad está encargado hasta el momento el vicepresidente de Operaciones de Régimen de Prima Media, Javier Eduardo Guzmán.



Igualmente, otras de las entidades que aún no tienen nombramiento de presidente son ProColombia, INNpulsa y Colombia Productiva. Respecto al Ministerio de Transporte, existe la ausencia en el Instituto Nacional de Vías (Invías) que tiene actualmente un director encargado y también la Aeronáutica Civil (Aerocivil).



En el sector de Minas y Energía carecen de nombramientos: la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), o la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), entre otros.



Tampoco han llegado las designaciones en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y el Instituto Nacional de Salud (INS).





