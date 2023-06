En los días por venir, el presidente Gustavo Petro deberá decidir qué camino tomar para superar la crisis de gobernabilidad que le impide sacar adelante su agenda legislativa en el Congreso, en particular sus reformas sociales; evaluar si le sirve mantener un pulso con la oposición en las calles y medir la conveniencia de seguir con un gabinete de incondicionales.



Adicionalmente, tendrá que buscar alternativas que detengan la caída libre en las encuestas para volver a sintonizarse con una opinión que pareciera estar dándole la espalda.



Todo esto antes de un mes, pues el 20 de julio comienza una legislatura con un Congreso posiblemente presidido por una voz independiente y que con certeza va a tener la mirada puesta en las elecciones regionales del 29 de octubre, cuando en los 32 departamentos se elijan los gobernadores y diputados y en los 1.122 municipios sus alcaldes, concejales y ediles de las juntas administradoras locales.



A la hoja de ruta que él se había marcado le surgieron inesperados obstáculos que nadie presagiaba. El terremoto con epicentro en los procedimientos usados para recuperar 7.000 dólares robados del apartamento de Laura Sarabia, su exjefa de Gabinete, con acusaciones de chuzadas por parte de la Fiscalía; los audios de Armando Benedetti, su director de campaña y exembajador en Venezuela; y el suicidio de su jefe de seguridad, el coronel Óscar Dávila, desencadenó una serie de réplicas que no le han permitido un respiro.

Laura Sarabia, Gustavo Petro y Armando Benedetti. Foto: Instagram Laura Sarabia /Presidencia/ Twitter @AABenedetti

En el entre tanto, la oposición salió a las calles y demostró que tiene el músculo incluso para superar las marchas convocadas por él. La Marcha de la Mayoría logró reunir a más de 90.000 personas en las calles, mientras que la de los sindicatos en la que Petro fue el protagonista tuvo 20.000 personas en todo el país, según cifras de la Policía Nacional.



El eco del entusiasmo generado en las protestas contra Petro se sintió en el Congreso, donde se le hundió la reforma laboral, lo que él mismo calificó como “muy grave”. Un hecho que coincidió con la publicación de nuevas encuestas que le dan una desfavorabilidad al Presidente del 60 por ciento.

Marchas contra el gobierno de Gustavo Petro en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / CEET

El jefe del Estado, sin embargo, más que reconocer los hechos, se ha escudado en mensajes tratando de mostrar que las cosas no están mal. Pero ¿dónde están sus escuderos ejecutando políticas públicas para beneficio de los colombianos? Por el contrario, en esta dinámica, el Presidente ha tratado de imponer el relato de que se alimenta un golpe de Estado contra él.



En ese camino obtiene la solidaridad de sus leales, pero ¿y el resto de colombianos? El analista Pedro Viveros dice que el jefe del Estado no ha medido que buena parte del país está divorciada políticamente de él y no de ahora, sino desde cuando fue alcalde de Bogotá. La prueba de eso es que más de 10 millones de personas salieron de sus casas y fueron a las urnas a votar por Rodolfo Hernández, no por él, sino en contra de Petro.



Al margen de la discusión política, lo concreto es que desde que Petro acabó con la coalición de gobierno sus propuestas de reformas sociales perdieron peso en el Congreso.



Gonzalo Araújo, politólogo de la Universidad Javeriana, máster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca y miembro de la firma de análisis Orza, dice que es evidente que tras la decisión del Presidente de enterrar la coalición de gobierno se sintió el freno de mano en el Legislativo.



Hasta ahora, dice, la estrategia de negociar individualmente con los congresistas ha mostrado resultados mixtos y no tan efectivos. Aunque algunas reformas avanzaron, otras, como la regularización del cannabis de uso adulto, la reforma laboral, la reforma política y las leyes de humanización carcelaria y sometimiento, se encontraron con obstáculos que las llevaron a hundirse.



Para las reformas de la salud y de las pensiones, que avanzaron en primer debate, la viabilidad en las plenarias es incierta, dado que su paso en las comisiones fue ajustado y existen presiones por parte de los líderes partidistas para influir en las decisiones de las bancadas. “A pesar de los cambios en el gabinete, el Gobierno sigue utilizando métodos tradicionales para lograr acuerdos políticos, aunque ha cerrado más su círculo. Un síntoma que suele verse sobre el tercer año de gobierno y no al comienzo”, dice Araújo.



Para este analista hay que ver las cifras que muestran que, en términos generales, el Gobierno se equivocó en la estrategia: de las 45 iniciativas que presentó, 12 ya se hundieron; 18 están en tránsito y 15 fueron aprobadas. Es decir, un éxito del 33 por ciento. Al comparar este mismo periodo con el de Juan Manuel Santos e Iván Duque, ambos tuvieron tasas de aprobaciones más altas, de 53 y 39 por ciento, respectivamente.



El principal desafío ahora radica en que las reformas sociales, al abordar temas sensibles y buscar cambios estructurales, requieren un amplio consenso. Sin embargo, el Gobierno ha tenido dificultades para lograrlo por su resistencia a ceder en ciertos puntos clave.

Sesiones extraordinarias en el Senado. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

La principal incógnita ahora es si la vía del menudeo será igual de efectiva de cara al trámite de las reformas en las plenarias, en pleno contexto electoral y con la baja sensible que significa no tener a Roy Barreras como interlocutor principal con los sectores más tradicionales del Congreso. Pues, aunque las reformas lograron pasar en primer debate, lo hicieron agónicamente y con los votos muy ajustados, en medio de escándalos y el ascenso de la desfavorabilidad de Petro.



Si el Gobierno y el ministro del Interior no eligen mesas directivas en comisiones y plenarias con parlamentarios de centro, para tender puentes con los partidos independientes y de oposición, les va a resultar muy difícil conseguir mayorías para aprobar sus proyectos bandera y, por el contrario, la tensión entre el Congreso y el Presidente seguirá aumentando.



La Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en su análisis del trabajo legislativo, dice que si Petro insiste en no darles cabida al Partido Liberal, el Partido Conservador, ‘la U’ y la Alianza Verde, lo tendrá más difícil. Estas cuatro colectividades suman en Cámara 90 votos, que representan el 48,12 por ciento, y en Senado cuentan con 46 votos, que se traducen en el 43,39 por ciento de la representación en la corporación. “Si el gobierno Petro no les da juego político a estos partidos, se queda sin gobernabilidad”, dice Pares.

Este centro de pensamiento muestra la soledad del Gobierno por la ausencia de dos figuras clave: Barreras y Alfonso Prada. “Luis Fernando Velasco pareciera ser la última ficha que Petro tiene para negociar en el Congreso. Lo que ha venido mostrando el Presidente es que poco a poco se atrinchera más y esto le genera dificultades, ya que la izquierda no cuenta con operadores políticos hábiles como lo fue en su momento Barreras o Prada”, dice en su análisis Pares.

Alfonso Prada, Gustavo Petro y Luis Fernando Velasco Foto: Mininterior - EL TIEMPO

“Es posible cambiar el rumbo”, dice el senador Humberto de la Calle, quien pide al Presidente aceptar mejor las críticas: “El primer paso sería modular los balconazos. No todo el que opine distinto es un sátrapa oligarca”, agrega.



No obstante, las palabras del Presidente, como ya es costumbre, tienden más a radicalizar que a entender la tozudez de los hechos. A quienes participaron en las marchas en su contra los tildó de “clase media alta”, de “arribistas”. Y responsabilizó a los medios del hundimiento de las reformas.



Durante su reciente viaje a París, Petro habló con la agencia AFP e insistió en su narrativa de un golpe. Se le preguntó por el riesgo de que el caso de las escuchas ilegales pueda dificultar su labor.

El presidente Gustavo Petro con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Foto: Presidencia

Las fuerzas políticas colombianas, respondió, se enfrentan a la disyuntiva de acercarse al “lugar común” que ya conoció América Latina de “derribar gobiernos a través de golpes, parlamentarios algunos”, o de acercarse a un “pacto social” basado en “la construcción de una nueva riqueza”.



“Si se va hacia la violencia de destruir el gobierno popular, el pueblo responderá”, pero si la oposición “acepta nuestra invitación, podremos construir una gran nación pacífica, moderna y profundamente democrática”.



En fuentes cercanas al expresidente César Gaviria Trujillo confían en que el presidente Petro abra la puerta del diálogo. “El Partido Liberal quiere aportar a construir sobre lo construido y no terminar aportando en lo que se destruya”, dicen en esta colectividad.



En el interior del liberalismo se cree que se deben efectuar cambios en salud, pensión, laborales, educación, equidad e igualdad, “pero no arrasando lo conseguido con tanto esfuerzo”, si “se continúa gobernando con los mismos sin convocar a todas las fuerzas, se aislará aún más y se agudizará la división entre los colombianos”, aseguran.



“El expresidente Gaviria y el partido son los últimos grandes transformadores no solo con la Constitución del 91, donde juntó a otras fuerzas con las cuales se trabajó concertando grandes cambios, solos habría sido imposible. Hoy ese imposible se está dando al tratar de surtir cambios —necesarios— sin concertar y solos en la mesa”, dicen fuentes que han escuchado las preocupaciones de Gaviria al ver cómo el presidente Petro tiene un trancón legislativo, mantiene un pulso en las calles y cae en las encuestas. “Está en él corregir el rumbo y no perder más tiempo”, agregan.



Armando Neira

EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO