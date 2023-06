El exsenador Gustavo Bolívar es uno de los mayores escuderos del presidente Gustavo Petro. Era una de sus fichas claves en el Congreso, pero el pasado 31 de diciembre anunció su renuncia en el Legislativo. En un inicio dijo que no le interesaba lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, pero ahora lo está contemplando.



(Puede leer: Los desafíos del presidente Gustavo Petro para garantizar la gobernabilidad: análisis)

Hace pocos días sostuvo, justamente, una reunión con el jefe de Estado y allí hablaron de la posibilidad de la candidatura del excongresista y escritor para buscar el alto cargo en la capital.



En entrevista con Yamid Amat, para EL TIEMPO, Bolívar contó algunos detalles de ese encuentro. "El Presidente me dijo que ‘no puede ni debe intervenir en política’, pero me aconsejó no lanzarme sin medir la fuerza de la candidatura con una encuesta”, contó.

Acabo de salir de la casa de huéspedes ilustres de la Presidencia en Cartagena, donde sostuve reunión de 3 horas con el Sr. pte @PetroGustavo

Me ha dado vocería en varios temas nacionales de los cuales hablaré en una columna mañana y el martes en los medios de comunicación.

RT🙏🏼 pic.twitter.com/aYwcM20UpU — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 18, 2023

Por otro lado, dijo que su decisión dependerá si ve que en las encuestas ve posibilidades reales, pues fue enfático en señalar que si los resultados son negativos, desistirá.



"Una candidatura mía se vuelve una especie de referendo para el presidente Petro. Con la fuerza del Pacto Histórico en Bogotá, no dudamos que podríamos pasar a segunda vuelta, pero ahí se complican las cosas con las alianzas", aseguró.



(En otras noticias: La historia detrás de la decisión de alargar un día el viaje de Gustavo Petro a Francia)

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico. Foto: Prensa Senado

Ahora bien, sostuvo que si se lanza, evaluará "muy bien" las posibles alianzas que tenga que hacer. "No quiero enfrentar el chantaje de unos partidos políticos que aprueban o no aprueban las cosas dependiendo de qué les den lo que piden. Y como no tengo un talante negociador de principios, eso me convierte en un mal candidato, porque definitivamente para esa segunda vuelta se necesitan muchas alianzas", aseguró.



Y agregó: "Ya me los imagino pidiendo: ¿qué secretaría me va a dar, qué puesto me toca? Yo no sería capaz de hacer eso. Por eso, no soy un buen candidato".

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA