El presidente Gustavo Petro este jueves realizó una intervención durante el acto en el que el Estado reconoció su responsabilidad por el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra.



Allí manifestó que el Gobierno debe brindar las garantías para que un hecho como ese no se repita en el país.



(Puede leer: Presidente Petro respondió a las críticas por decreto vinculado a 'expropiación exprés')

"Este acto es un reconocimiento que hace un Estado en el sentido de confesar que mata a la ciudadanía. Es decir, que no es democrático", señaló en su discurso.



Luego aseguró que "los mismos que lo asesinaron, quizá sin pensarlo, subliminalmente, podrían estar pensando que no les iba a pasar nada a la final porque parte de la sociedad diría frases como esta: por algo lo mataron".



De acuerdo con Petro, en la sociedad colombiana hay una "construcción en el pensamiento de la gente que permite los asesinatos sistemáticos en Colombia".



Respecto al crimen de Becerra, afirmó que "no lo mataron por estar recogiendo o no café. No lo mataron por algo extraño, sino por ser distinto. Lo mataron porque de una pared gris de un solo color hizo un cuadro multicolor".

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

En su discurso, por otro lado, el jefe de Gobierno les envió un mensaje a los uniformados del país. Petro manifestó que para brindar las garantías y evitar un asesinato como el que fue víctima Becerra , "la Fuerza Pública debe abandonar el concepto del enemigo interno".

La pulla a la procuradora Margarita Cabello

En otro apartado de su discurso, el jefe de Gobierno habló sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuestionó que hay funcionarios en Colombia que, según él, no aceptan lo que establece el sistema interamericano.



"No se reconoce la carta de DD. HH. a pesar de que la Constitución lo ordena. Altos funcionarios del Estado aun dicen que esa es una justicia extranjera y que si se aplica estaremos desordenando la institucionalidad del Estado", manifestó.



El Presidente ha tenido choques con la procuradora Margarita Cabello debido a las sanciones que este ente órgano de control les ha impuesto a algunos funcionarios de elección popular.



REDACCIÓN POLÍTICA