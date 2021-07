El Gobierno le responde a Petro por llamar dictador a Duque

Un nuevo encontronazo se dio este miércoles por cuenta de una serie de trinos del senador de la Colombia Humana Gustavo Petro, quien tildó al presidente Iván Duque de dictador, pues señala que "desatenderá las recomendaciones de la CIDH" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que se presentaron este miércoles en el marco del paro nacional.

Respecto a la recomendación que hizo la CIDH sobre que la Policía Nacional no se mantenga en el Ministerio de Defensa, el jefe de Estado consideró que “ese no es un tema de capricho en Colombia”, porque “desde prácticamente el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable. Sobre todo corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado, y era que durante los años en que la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó, y esa politización llevó a grandes brotes de violencia”.



Frente a ello, el senador de izquierda aseguró que "como todo dictador, Duque desatenderá las recomendaciones de la CIDH".



Seguidamente, el aspirante a la presidencia señaló: "Precisamente, presidente, porque nadie puede recomendar a un país ser tolerante con la criminalidad es que la sociedad colombiana no puede tolerar el crimen de Estado. Usted, presidente, por no dialogar con la juventud decidió convertir la política pública en acto de criminalidad".



Esto lo dijo luego que el primer mandatario advirtiera que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, frente al informe de la CIDH, y que los bloqueos en el país han atentado contra los derechos colectivos.



Al mensaje replicó Rafael Guarín, alto consejero para la Seguridad Nacional, quien escribió: “Como todo vil calumniador, Petro no se cansa de mentir”.



Y agregó: "Se equivocan quienes pretenden usar y manipular pronunciamientos en el sistema interamericano para tener licencia de delinquir, con bloqueos permanentes por medios ilícitos, violencia e intimidación. Les informo que en Colombia rige el Código Penal, que sanciona esas conductas".



Horas atrás, el funcionario del Ejecutivo había apuntado: "Respeto y admiración a las mujeres y hombres de #NuestroESMAD. Muchas gracias por proteger a los ciudadanos del vandalismo, el saqueo y el delito. Ustedes son garantes del sagrado derecho ciudadano a la protesta, que se expresa en la manifestación pública y pacífica".



Los trinos del senador se dan en medio de diversas reacciones frente al informe de la CIDH, del cual el Gobierno afirmó que concuerda con algunas de las 44 recomendaciones, pero rechaza otras.



