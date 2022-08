El Gobierno Nacional que dirige el presidente Gustavo Petro enfrenta en el terreno su primer gran desafío. Buscar una salida a la toma de territorios en el departamento del Cauca por parte de nativos ante la alarma de sus propietarios que esperan, también, hacer valer sus derechos.

Para tal efecto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, junto a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo y la ministra de Agricultura, Cecilia López, instalaron la mesa de diálogo social en Cauca, en donde escucharon, dialogaron y trabajarán en encontrar soluciones con la población y empresarios del departamento.



Según la información suministrada por el ministerio del Interior, los primeros tres días de gobierno del presidente Gustavo Petro han estado enfocados en la región pacífica.



Por esta razón el jefe de la cartera política se desplazó a la región de Santander de Quilichao para atender la situación de orden público que allí se presenta, “los vamos a escuchar, vamos a entender la magnitud del tema. Ayer hablé con el Defensor del Pueblo y su valentía, desde aquí hizo una valoración, me hizo un mapa, digamos, de las dificultades que tenemos, de todo tipo de dificultades que tenemos que resolver y aquí estamos como equipo todos con nuestra fuerza pública” afirmó Prada.



En primera instancia el ministro Prada junto al equipo de trabajo realizarán seguimiento y evaluación al decreto 974 y a cada uno de los compromisos que se han hecho y se adoptarán las medidas o harán las recomendaciones para la implementación efectiva de los acuerdos que cada uno tiene que cumplir.



“Entiendo que cerca de 12 conflictos ahora los estábamos mirando en el panorama y queremos atenderlos todos de la mejor manera posible. Yo quisiera entonces declararme también miembro como coordinador de la Mesa del Ministerio del Interior, sentarme en la mesa y quedar a plena disposición para escucharlos a ustedes, a ver si logramos identificar ese camino de paz, de concordia y de tranquilidad.” recalcó el jefe de la cartera Política.



Sobre este tema, la ministra de Agricultura, en diálogo con La FM, manifestó que "tanto los indígenas como los productores de caña, los afros y la población campesina que entraron en conflicto por el uso de la tierra deben entrar a un diálogo".



"Este no es el mismo país, aquí no podemos hacer lo mismo que hemos hecho durante toda la vida. Aquí hay que encontrar un camino para encontrar la paz, lo importante es buscar diálogos", aseguró la ministra Cecilia López.



