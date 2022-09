Cerca de tres horas duró la reunión que sostuvo en la mañana de este miércoles el presidente Gustavo Petro con la bancada de Senado y Cámara del Partido Liberal.



(Lea: Avanza proceso de paz con el Eln: Venezuela acepta ser país garante)



De acuerdo con el secretario ese partido, Miguel Ángel Sánchez, en el encuentro además de los congresistas estuvieron la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ambos cercanos a la colectividad.

El secretario liberal contó que Petro los invitó no solo a ser partido de gobierno, “que ya lo somos”, sino a que pasen a ser “la vanguardia” de las transformaciones y de las reformas que necesita Colombia.



Sánchez dijo que ante ese llamado de liderar la vanguardia y las transformaciones que requiere Colombia, “el Partido Liberal ha dicho que sí” y le ha manifestado al presidente Petro su voluntad de construir conjuntamente esos grandes temas y esos desafíos que se deben superar con el liderazgo del gobierno nacional.



(Le recomendamos: Clemencia Carabalí, nueva consejera presidencial para la Equidad de la Mujer)



Contó que en la reunión el jefe de Estado planteó distintos retos dentro de los cuales destacó la reforma agraria y la paz total. “Le pidió al liberalismo no morigerar o no debilitar la reforma tributaria”, destacó el secretario del liberalismo, quien dijo que el mandatario les hizo un extenso inventario de las necesidades del país.



“El presidente Petro le pidió al Partido Liberal que le apoyemos, que le acompañemos en mantener y en no morigerar o no debilitar los alcances de la reforma tributaria”, insistió Sánchez, quien destacó que en el encuentro no se habló ni del tema pensional ni de la posibilidad de qué los congresistas puedan ser ministros.

REDACCIÓN POLÍTICA