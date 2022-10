El presidente Gustavo Petro llegó ayer hasta Arauca para liderar un consejo de seguridad ante la ola de violencia que afecta a esta zona del país, donde en lo corrido del año ya van 300 muertes violentas.



En este fronterizo departamento, desde finales del año pasado se ha vivido una guerra entre el Eln y las disidencias que dejado reclutamiento de menores, confinamiento, desplazamientos y el asesinato de personas no combatientes.



Por eso el jefe de Estado estuvo escuchando no solo a las autoridades locales sino a representantes de la comunidad.



En el marco del encuentro, Petro afirmó que es necesario definir una estrategia en temas de seguridad fronteriza.



Y pidió “convocar al diálogo social”, que dijo le “parece fundamental en medio de una agudización del conflicto, porque es la forma de poner otra estrategia a funcionar diferente a mátense los unos con los otros”.



El mandatario señaló que la sociedad civil araucana debería tener como prioridad en la agenda ese diálogo y no el conflicto armado entre organizaciones al margen de la ley.



“El diálogo social es una forma diferente de tratar los conflictos, los problemas, las aspiraciones y el mismo criterio de desarrollo hacia delante”, comentó Petro

Al término del consejo de seguridad, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que se evaluó la situación de la seguridad en la frontera, algo necesario por el restablecimiento de las relaciones con Venezuela.

Destacó la necesidad de avanzar en los “procesos de paz total”. El ministro reiteró la urgencia de que desde estas organizaciones que han expresado voluntad de someterse a la ley de acogimiento, como lo ha pedido el Gobierno, haya muestras de buena fe, por lo que les pidió que “cesen las violencias en las que quedan finalmente atrapadas y sufriendo las consecuencias las comunidades”.



