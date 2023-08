El presidente Gustavo Petro le respondió en la mañana de este jueves al gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, quien recalcó la petición que hicieron en conjunto los 32 gobernadores del país de cambiar al ministro del interior Velasco tras sus polémicas declaraciones.



(En contexto: Gobernadores piden a Petro cambiar al ministro Velasco, quien los tildó de hipócritas)

"Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta; el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional", aseguró el jefe de Gobierno.

Yo no me meto en la definición del gabinetr del Meta, el gobernador del Meta no tiene porque meterse en mi definición del gabinete nacional. https://t.co/DyB7FLqmS1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 17, 2023

Y es que en el comunicado que emitieron este miércoles los gobernadores le dijeron al jefe de Gobierno: "Señor Presidente Gustavo Petro, estamos seguros que las declaraciones emitidas por el ministro Velasco no representan su voz ni su sentir, ante lo cual, los gobernadores como voceros regionales e institucionales legítimamente elegidos por el pueblo, esperamos que llegue el cambio a la cartera del Interior con un ministro que respete a las regiones", aseguraron.



Sin embargo, según la respuesta del Presidente hoy, por ahora no hay señales de que Velasco vaya a ser cambiado como "esperan" los gobernadores.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA