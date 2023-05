Después de que la Corte Suprema de Justicia aseguró que "malinterpretar las bases de nuestro Estado crea incertidumbre", a propósito de la declaración del presidente Gustavo Petro en la cual indicó que él es el jefe del fiscal general de Nación, Francisco Barbosa, el mandatario aseguró que no ha faltado a la Constitución.



"El articulo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa. No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado", afirmó el mandatario en respuesta al alto tribunal.



Agregó que como jefe de Estado es representante de la Nación ante el mundo y ante el pueblo.

El articulo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa.



No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me… https://t.co/fYVxvjQIFa — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 5, 2023

La Corte aseguró en medio del cruce de declaraciones entre el fiscal y el mandatario, quien está en España donde hizo una visita de Estado durante esta semana, que registra con "gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política, realizada y difundida en las últimas horas por el señor presidente de la República, porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho".

Fiscal Francisco Barbosa y presidente Gustavo Petro Foto: Fiscalía-Presidencia

"La Administración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, también, para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico. Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones", complementó el alto tribunal.



El fiscal Barbosa, por su parte, ha dicho que Petro está en riesgo la autonomía judicial y la división de poderes y lo tildó de dictador.

Las vidas de 200 personas no solo se pusieron en peligro sino que fueron asesinadas por el clan del golfo cuando, según el periodista Gonzalo Guillén, la fiscalía ya sabía el listado antes del asesinato



El fiscal Hernández y su familia debe ser protegido pero el país merece… https://t.co/o0q7KUz4oI — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 4, 2023

"Iré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a solicitar medidas cautelares en protección de mi vida y la de mi familia, y la de la señora vicefiscal, Martha Mancera, porque no existen garantías para el ejercicio de nuestros cargos en Colombia, conforme lo expresado por el presidente de la República diciendo que está asumiendo la jefatura de la Fiscalía, diciendo que está por encima de la Rama Judicial del poder público, o que es jefe del fiscal general", aseguró en declaraciones a este diario.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA