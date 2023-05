En una entrevista con la revista Bocas, de esta casa editorial, el expresidente Iván Duque habló de su visión sobre los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro, manifestó que su mandato está "lleno de prejuicios" y que "no elegimos un emperador, sino un presidente".

Rápidamente, el presidente Petro le respondió a Duque: "Yo no les destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas, soy un demócrata y no un tirano".

Yo no le destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimogenas, soy un demócrata y no un tirano. https://t.co/8B4gItHv9v — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 29, 2023

En la entrevista, el expresidente Duque criticó las maneras del actual mandato. “Este es un gobierno profundamente ideologizado. Me parece lleno de prejuicios, prejuicios antiempresariales, prejuicios antimercado. Y no hay forma de que ningún país prospere si no tiene un sector privado con certidumbre, con inversión, con claridad sobre las reglas de juego y con claridad sobre el futuro”.

También dijo que el presidente debe ser símbolo de la unidad nacional, no el símbolo de la división nacional. “Y eso implica saber negociar y saber ceder, no imponer, aceptar lo que pasa en el Congreso, que también fue elegido legítimamente y cuya función es hacerle contrapeso al Ejecutivo. Nosotros no elegimos un emperador, sino un presidente, y eso implica respetar las discusiones en el ámbito institucional”.

En otro punto, se refirió a las elecciones del 2022. Las describió como una segunda vuelta en la cual se enfrentaron "un candidato que llevaba 30 años en política y a otro que era un verdadero salto al vacío, absolutamente demencial, acabó siendo una escogencia entre la extrema izquierda y los extremos 'youtubers' ".

Sobre las protestas

El expresidente Duque, en la entrevista con Bocas, se refirió a las manifestaciones en contra de su gobierno: "A mí me parece que hay que tener mucho cuidado cuando se acuñan narrativas y términos y eslóganes. Colombia ha sido un país de constantes situaciones de tensión social, donde históricamente se han presentado paros, se han presentado expresiones de violencia".

Justamente, sobre este tema fue que le respondió el presidente Petro a Duque: "Yo no les destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas".

