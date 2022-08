El presidente Gustavo Petro asistió este sábado a la ceremonia de presentación y reconocimiento de tropas y de la nueva cúpula militar.



Ahí estaban el general Helder Fernán Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares; el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército; el general Luis Carlos Córdoba, comandante de la Fuerza Aérea, y el vicealmirante Francisco Hernando Cubides, comandante de la Armada.



En su intervención, el mandatario les dijo que tienen que preparase para la paz y para defender la soberanía y les puso como tareas luchar contra el crimen transnacional, ayudar en el proceso de industrialización, luchar contra el cambio climático y convertirse en aliados de los campesinos.



Petro llegó solo unas pocas horas después de que hubiera anunciado su disposición de restituir los protocolos, permitir negociadores, reconexión y suspender órdenes de captura y extradición para iniciar diálogo con el Eln.



El mandatario comenzó invitando a una reflexión sobre el significado que tuvieron las pasadas elecciones, asegurando que los colombianos mayoritariamente votaron por un cambio de rumbo.



El presidente Gustavo Petro posicionó a cada uno de los nuevos generales de las Fuerzas Militares de Colombia. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO El presidente Gustavo Petro en la ceremonia de reconocimiento de tropas y de la nueva cúpula militar. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Dijo delante de las Fuerzas Militares que en el país “llevamos mucho tiempo matándonos”, de conflicto armado en conflicto armado, sin encontrar el momento de una solución definitiva que permita a los colombianos vivir en paz. “Cambio significa cambiar eso, miren el tamaño del reto. Cambio significa entonces salir de esa violencia perpetua y construir la paz”, señaló el jefe de Estado.



Y enseguida aseguró que no tendría sentido ser presidente de Colombia si no fuera para tratar de obtener los pilares fundamentales de una paz que se vuelva definitiva.



Pasaremos a la historia no solo yo, sino todas las personas de esta generación, de este momento de Colombia.

El jefe de Estado señaló que fue el pueblo el que le ordenó “cambiar” a Colombia. Para avanzar en esto dijo que es necesario un accionar en la Fuerzas Militares y se preguntó cuál es el cambio, si acaso era un simple cambio de generales. Por eso aseguró que el mandato del pueblo en las urnas fue que el Ejército empiece “a prepararse para la paz, que termine, ojalá si lo logramos, como un Ejército de paz”.



A renglón seguido, Petro dijo que la institución debe prepararse para eso. Y por ello señaló como primera tarea la defensa de la soberanía nacional.



Enseguida, el Presidente habló del crimen multinacional y dijo que puede traer a Colombia armas muy poderosas, puede reclutar personas, puede traer mercenarios y volverlos parte de la violencia colombiana “y ese crimen internacional puede dominar territorios en Colombia”. Por eso dijo que esa debe ser una tarea de las FF.MM.



Petro también mencionó la crisis climática. “Si se quema la selva amazónica, no hay agua en Colombia. Es un asunto de seguridad nacional el cuidar desde ya la selva amazónica”, señaló Petro.



El jefe de Estado volvió a insistir en que mientras se mantenga una política equivocada contra las drogas seguirán los colombianos matándose entre sí. Por eso pidió que las Fuerzas Militares desarrollen centros de pensamiento y les dijo que pueden ayudar a industrializar el país.



“Yo propongo que las Fuerzas Militares ayuden a industrializar a Colombia”, enfatizó el jefe de Estado.



Y tras esto señaló: “Si nosotros no somos capaces de lograr una gran alianza campesina-militar, una gran alianza entre el Estado y el campesinado, no logramos construir una nación”. Al finalizar la ceremonia, el jefe de Estado les dijo a los asistentes: “El presidente de la República no es solo su comandante en jefe, sino su hermano”.

Capacitación para las Fuerzas

Durante su discurso, el presidente Gustavo Petro insistió en la necesidad de que las Fuerzas Militares y sus miembros se capaciten y obtengan un título profesional que les permita subsistir.



El mandatario dijo que es necesario prepararse si se está en el camino de la paz y por eso destacó que cada “soldado que entre aquí, a cada miembro de la base de la tropa, hay que prepararlo para que su vida después de las Fuerzas Militares sea mejor”.

Planteó como necesario hacer ajustes a fin de que no haya barreras para que un soldado se vuelva general y dijo que la manera de lograrlo implica un cambio en la forma como se estudia en las escuelas.



Para Petro, el soldado puede ingresar a la escuela militar sin que se le cobre por nada pues, en últimas, la academia militar es una escuela pública.



“Si quitamos los costos económicos, que son barreras de entrada, pues el hijo de un campesino se puede volver general y eso se llama la paz”, concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA