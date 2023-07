Sigue el cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello, que comenzó este jueves luego de que el jefe de Estado no atendió el pedido de nombrar un alcalde encargado en Riohacha tras la suspensión de Bermúdez Cotes por presuntas irregularidades en obras del acueducto y alcantarillado en la ciudad.



Después de que Cabello aseguró que al jefe de Estado "no le gustan las leyes colombianas", el mandatario dijo vía Twitter que, con todo respeto, debe decirle a la cabeza del Ministerio Público que "la Convención Americana no solo es un tratado firmado por Colombia sino que también es una ley de la República y hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad".



