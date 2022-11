El Gobierno ha protagonizado algunas polémicas que no han caído muy bien en la opinión pública. Salidas en falso de ministros, las millonarias compras en la Casa de Nariño, la representación de la primera dama en el exterior e intentos por coartar la libertad de prensa hacen parte de los llamados lunares de estos primeros 100 días del presidente Gustavo Petro en el poder.



Por ejemplo, en el borrador de un proyecto de la reforma la política criminal se incluyó un punto en el que se exigía a los medios de comunicación promover ciertos temas y permitir al Gobierno revisar los contenidos. Sin embargo, ya el Ejecutivo dijo que no será incluido, tras generarse una polémica.



En la misma línea, un grupo de congresistas del Pacto Histórico promueve un proyecto –se conoció el borrador– que busca “democratizar los medios”, el cual también ha sido considerado como una violación a la libertad de prensa.



Uno de los principales cuestionamientos se dio cuando se incluyó un artículo en la Ley 418, de la ‘paz total’, que pretendía indultar a las personas capturadas durante las protestas, así como otro que buscaba darle facultades especiales al Presidente para hacer acuerdos con estructuras armadas. Fueron calificados como micos pero, finalmente, se retiraron.



De otro lado, ha habido problemas a la hora de comunicar y, se comenta en los círculos de periodistas, se ha vuelto complejo llegar hasta algunos funcionarios públicos para realizar entrevistas, así como obtener cifras oficiales.

La ministra Irene Vélez dijo que importarían gas de Venezuela en caso de ser necesario. Foto: Presidencia de Colombia

Sin duda, las salidas en falso de ministros han causado polémicas, en especial de Irene Vélez, de Minas y Energía, quien se enfrentará en dos semanas a un debate de moción de censura. El propio Petro ha tenido que salir a defenderla en Twitter. El presidente del Congreso, Roy Barreras, hace dos meses dijo que había funcionarios que se comportan como activistas.



Así mismo, algunos ministros se han contradicho entre sí. Esa situación llegó al Gobierno a nombrar a Alfonso Prada, del Interior, como vocero de la Casa de Nariño.

Uno de los temas que no cayó para nada bien en la opinión pública fue el gasto de más de 120 millones de pesos para amoblar la Casa de Nariño. Se compró, por ejemplo, dos cobijas de plumones de plumas de ganso que costaron, cada uno, 4 millones de pesos.



Otro hecho que causó polémica fueron los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, bajo la figura de ‘embajadora en misión especial’ para asistir al funeral de la reina Isabel II, en Londres; la asamblea de la ONU, en Estados Unidos, y las exequias del asesinado primer ministro Shinzo Abe, en Japón. El debate se centró en si podía o no representar el Estado, teniendo en cuenta que ella no es una funcionaria.



Las invasiones de tierras también han hecho parte de la polémica. Hay sectores que culpan a Petro y lo señalan de no actuar. No obstante, en las últimas semanas se ha visto una reducción de la problemática.

POLÍTICA