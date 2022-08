En Colombia y en varios lugares del mundo ha hecho carrera que el talante de un mandatario se mide en sus primeros cien días. En ese tiempo, se conocen su carácter, estilo y el ritmo con que piensa gobernar. El presidente Gustavo Petro no ha sido la excepción. Y a juzgar por la forma vertiginosa como ha abordado varios asuntos, se podría decir que tiene afán por sacar adelante las reformas que se propuso en su primer año de gobierno.



(Lea además: 'Comisión de masacres e impunidad afectará hoja de vida de mandos': Petro)

Aun sin su gabinete completo, Petro inició una serie de recorridos por el país, su equipo de gobierno radicó varios proyectos de ley ante el Congreso –entre ellos la reforma tributaria–, cambió la cúpula militar, inició diálogos con el Eln, nombró embajador en Venezuela y en cada parada hizo anuncios que ya generan polémica, como el de su visita relámpago a Cali. Allí sugirió que el país puede comercializar cannabis sin ningún tipo de licencia, algo que miraron con reserva empresarios del sector.



Con esta lluvia de acciones, Petro quiere “desmarcarse del gobierno anterior y mostrar que los cambios que prometió en campaña se están haciendo realidad”, dice Eugenie Richard, candidata a doctorado en Estudios Sociales y docente de la Universidad Externado.



“En estos días, el Presidente ha demostrado que sabe que, por ahora, está sintonizado con buena parte de los ciudadanos y eso explica su arranque frenético”, añade Yann Basset, doctor en Ciencia Política de la Universidad de París y profesor de la Universidad del Rosario.



(También: Gobierno colombiano y Eln retomarán diálogos de paz)



Petro caminó por el asfalto, guardó la alfombra roja, posesionó a varios funcionarios en una sala del aeropuerto de Catam antes de viajar al Pacífico –región que dijo será su prioridad–; desde un avión designó a Armando Benedetti embajador en Caracas y a través de un video puso en la mesa principal del consejo de seguridad de Quibdó a los civiles y atrás los militares y confesó que la Casa de Nariño es “triste y bien fría”.

Desde el aeropuerto militar de Catam, el presidente Petro tomó el juramento de cinco de los siete ministros faltantes. Foto: Presidencia Álvaro Leyva, Iván Cepeda y el comisionado de paz, Danilo Rueda viajaron a Cuba para avanzar en los diálogos con el Eln. Foto: Twitter: @AlvaroLeyva

“Todos los ministros y ministras, aquí presentes, comienzan primero por las regiones más pobres de Colombia, es decir, la más pobre que es el litoral Pacífico. Por aquí comienza todo”, dijo Petro en su visita al Pacífico.



En medio de todo esto, se reunió con los presidentes de las altas cortes, a quienes garantizó independencia del Poder Judicial y respeto al Estado de derecho en el país. Así mismo, dijo que cualquier reforma de la justicia pasa por un incremento en el número de jueces que garanticen los derechos ciudadanos.



Entre los encuentros más importantes, el más esperado, sin duda, fue el que sostuvo el viernes pasado con los empresarios de la Andi, quienes han expresado reservas a los alcances que pueda tener no solo la reforma tributaria, sino la laboral, que ya plantea el cambio de horas extras.



(Además: El presidente Gustavo Petro elogió la tecnología contra el cáncer del CTIC)



En su alocución, Petro insistió ante los empresarios en que la única forma de generar riqueza es fortaleciendo el aparato productivo y que para ello era esencial una reforma agraria. Fue claro, además, en que Colombia requiere mayor tecnología, un trabajo conjunto entre el sector público y el privado y les dijo no a las expropiaciones. “Eso fracasó en el mundo”, expresó.



No todo ha sido color de rosa en estos siete días de mandato. Al cierre de esta edición, el Presidente no conseguía llenar el vacío en la cartera de Ciencia pese al llamado que han hecho amigos y detractores, y, por otro lado, apenas unas horas después de haberse conocido el nombre de su ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mery Gutiérrez, EL TIEMPO reveló una millonaria demanda que ella tiene contra el Estado. Por eso, el día de la posesión de varios colegas, su nombre no fue incluido y sigue a la expectativa.



La otra papa caliente es el deterioro de la situación en el norte del Cauca, donde sigue la toma de tierras por parte de grupos indígenas, mientras los trabajadores de las haciendas piden que se les respeten sus derechos y se proteja su vida.



(Le sugerimos: Colombia anuncia en Cuba que volverá a las conversaciones de paz con el Eln)



La vicepresidenta, Francia Márquez, y el ministro del Interior, Alfonso Prada, en una visita a la región, revelaron el diagnóstico: “Este es el punto más crítico del país con conflictividad complicada de los 65 que hemos identificado”. Es decir, el reloj empezó a correr y hay 65 puntos extendidos en la geografía nacional en donde hoy esperan soluciones a sus problemas. De ese tamaño es el desafío.

El Presidente es consciente de que el éxito de su mandato se lo juega en este primer año y por eso se prevé que el ritmo será intenso en estos doce meses FACEBOOK

TWITTER

Y como fue evidente desde el día de la posesión, el estilo de Petro, rodeado de símbolos, no ha estado ausente. La orden de retirar las rejas de la Casa de Nariño y abrir el patio de Armas al público para que la gente llegue a las puertas de la Presidencia o quitar los obstáculos que rodean al Congreso han sido bien recibidos por la ciudadanía.



“Con este gesto, el Presidente envía el mensaje de que quiere estar más cerca de la gente”, le dijo a EL TIEMPO Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Facebook Twitter Linkedin

Plaza de Núñez. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Con el paso de los días, es posible que la mirada de los colombianos sobre la gestión de su nuevo presidente sea menos emocional y empiece a ser visto por los resultados. “La izquierda en pensamiento y lenguaje siempre es altruista, el problema está que en la práctica sus propuestas no funcionan”, anota el sociólogo Armando Borrero.



(Siga leyendo: Petro reveló que el asesinato del fiscal Pecci fue ordenado por el narco Marset)



A pesar del cúmulo de decisiones que ha tomado y de sus distintas implicaciones, Petro se muestra tranquilo. En parte porque hasta ahora sus críticos se han revelado cautos, y en los tiempos modernos, la actitud, por ejemplo, desde Washington es distinta hacia los mandatarios de izquierda. “Tenemos una relación constructiva”, dijo el miércoles, en la asamblea de la Andi, el asesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Juan González.



En esta semana, Petro rechazó que lo ubiquen en el espectro socialista como titulan varios medios internacionales. “Este país no se llamará socialista porque tiene Estado y mercado”, dijo ante la Andi.



“El Presidente es consciente de que el éxito de su mandato se lo juega en este primer año y por eso se prevé que el ritmo será intenso en estos doce meses”, remata el docente Basset.

ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA

En Twitter: @armandoneira