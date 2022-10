El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia este jueves desde Barranquilla. "Tenemos una recesión a la vista y la tasa de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial", aseguró en el Congreso de la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).



Sobre las palabras del mandatario, el ex ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, aseguró que si bien es válida la "preocupación del presidente con la inflación y la recesión o caída del crecimiento" advierte que "tendríamos que tomar medidas que no estimulen la inflación y sí el crecimiento, como por ejemplo no detener la inversión en petróleo y gas. Qué difícil es ser consecuente", aseguró.



Hommes igualmente se cuestionó "si es responsable ad portas de una posible recesión y con alta inflación oponerse a la inversión en petróleo y gas". Luego manifestó que si el problema "va a ser ausencia de empleos y caída de ingresos que para los más pobres puede traducirse en hambre, ¿por qué impedir esas inversiones?".



Sus reparos se conocen luego de que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, volvió a insistir en que en Colombia "no habrá más contratos de exploración y explotación petrolera".



"A nivel global tenemos una crisis climática que solo vamos a poder resolver si descarbonizamos la economía. Respondemos a eso con esa integridad ética y política que nos caracteriza y en esa respuesta decimos: hoy no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación", aseguró Vélez en entrevista con la W Radio.



Este tema ha desatado algunas contradicciones entre miembros del Gobierno. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en declaraciones a medios de comunicación hace pocos días negó que esa decisión ya esté tomada, pero la ministra de Minas insiste en que sí.

Rudolf Hommes. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

El ex ministro de Hacienda ya había criticado hace unos días al presidente Petro. En esa oportunidad, lo hizo por las declaraciones del mandatario, quien cuestionó al Banco de la República por subir las tasas de interés.



Hommes le manifestó a Petro que "no debe repetir los errores de otros gobernantes". “No sé por qué les es tan atractivo a algunos gobernantes volver a cometer los errores de otros que llevaron a sus países a la ruina. Ponerle impuestos a la salida de capitales puede llevar a crear otra vez un mercado negro de divisas y va a estimular la fuga de capitales”.



También le recomendó al jefe de Estado manejar sus declaraciones: "Es muy arriesgado ejercer el derecho a opinar si uno ya es presidente de Colombia y con una burguesía velándolo. Conserva el derecho de hacerlo pero pude tener consecuencias imprevisibles porque afecta las expectativas de millones de personas, como ha sucedido", aseguró.



