El presidente Gustavo Petro, quien este lunes cumple un año en la Casa de Nariño, pronunció este 7 de agosto un discurso desde el Puente de Boyacá en compañía de la mayoría de su gabinete, la primera dama de la Nación, tres de sus hijos y la cúpula militar.



El jefe de Estado, quien no se refirió al escándalo de su hijo Nicolás Petro, defendió su política de paz total; el trabajo de titulación de tierras; la terna que presentó para la Fiscalía y los programas de educación, entre otros. Siga en esta nota los detalles de su intervención.

La defensa de la paz total

El jefe de Estado inició su discurso defendiendo su política bandera de paz total y manifestó que debe haber una resignificación de la historia de Colombia.



"Esa paz esquiva también está en el dialogo y búsqueda de acuerdos que permitan proteger la vida de la gente, en lugar de profundizar la violencia y las hostilidades del enfrentamiento armado que acaban con el tejido social, juventudes, los pobres, con Colombia. Eso es la paz total", dijo Petro. El Presidente insistió en que la paz total es "poner la vida por encima de los odios, del lucro de unos cuantos, de las inercias de la historia a quienes solo quieren que nos matemos para seguir creciendo negocios".

Insistió en que las políticas de su administración están pensadas en "en dignificar y proteger la vida. La vida está en el centro de nuestras políticas, es nuestra verdadera hoja de ruta. El gobierno del cambio escogió la vida. Está empeñando en convertir a Colombia en potencia mundial de la vida".



Dijo que por esa razón están conversando con grupos armados para "buscar salidas, salvar vidas".



Sobre le Eln, dijo: "Tenemos una mesa de diálogos con el Eln que ya nos ha permitido alcanzar un histórico e inédito cese al fuego bilateral que más que eso debe ser un cese de hostilidades contra la población civil. La paz no es un negociado entre armados, es una realidad donde la sociedad desarmada debe intervenir".

Instalación del Comité de Participación de los diálogos con el Eln. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Resaltó que la Onu extendió la Misión de Verificación y dijo que eso significa "el apoyo del mundo a la paz de Colombia".



Por otro lado, se refirió a las conversaciones con bandas criminales en Buenaventura y Medellín. "Con esos grupos, que necesitamos desarmar para que la paz sea una realidad en estos territorio, hemos constatado que en esas zonas se han reducido sustancialmente los niveles de violencia".

El llamado a un acuerdo nacional

Petro insistió en su llamado a lograr un acuerdo nacional entre diversos sectores. Aseguró que tras un año en el Gobierno, "el país está encontrando por fin la forma de dejar atrás un pasado de violencia, injusticia, discriminación y explotación".



Luego dijo que algunos lo acusan de incitar la lucha de clases, pero manifestó que, según él, lo que su Gobierno busca es un acuerdo nacional entre diversas partes. Eso sí, aclaró que su prioridad sigue siendo dignificar al pueblo y añadió que el acuerdo que plantea "no puede significar que el pobre siga arrodillado, encadenado, maltratado, recibiendo las migajas que caen de la mesa".



"El acuerdo del que hablamos es un acuerdo en el que el Gobierno, partidos de oposición, empresarios, comunidades, partidos de gobierno, sindicatos, organizaciones sociales y gente del común se puedan sentar a dialogar sobre sus problemas concretos. Este es un acuerdo de país", complementó.



En este sentido, agregó: "Aquí no se trata de que el gobierno se salga con las suyas, de pronto solos llegamos mas rápido pero juntos llegamos más lejos. Colombia no necesita fracturas".



Sobre este punto, Petro añadió que los sectores del país deben estar "a la altura" para encontrar "solución a dificultades largamente postergadas. Eso es el acuerdo nacional, materializar la promesa del cambio entre todos".



"El pueblo tiene unas expectativas que no podemos defraudar", concluyó y aseguró que seguirán insistiendo en las reformas de la salud, laboral, pensional, de educación, servicios públicos y minería.

'Aquí no estamos expropiando como dijeron que íbamos a hacer': Petro

El Presidente, por otro lado, habló sobre el tema de las tierras y destacó que el Congreso aprobó la creación de la jurisdicción agraria.



"Aquí no estamos expropiando como dijeron que íbamos a hacer. No he expropiado nada ni nadie. Estamos comprando la tierra, formalizándola, dándoselas a quienes verdaderamente quieren trabajarla".



Por otro lado, aseguró: "Hemos titulado 240.000 hectáreas, reconocido títulos de propiedad y logramos que 800.000 hectáreas, cuya titulación y proceso de titulación estaba guardado en archivos del Estado, se vuelvan realidad para indígenas, afrocolombianos, y el campesinado".

'La reforma de la salud es financieramente posible'

En otro apartado de su discurso, Petro se refirió al sector de la salud. Señaló que "justicia social es cuidar la salud de todos los colombianos".



Según el Presidente, el Gobierno incrementó el presupuesto para la salud en 20%. "Pasamos de 42 billones en el 2022 a 50 billones para 2023", afirmó y luego les envió un mensajes a los presidentes del Senado y de la Cámara.



"Solo en esta cifra hemos demostrado que la reforma de la salud es financieramente posible", sostuvo.



Luego dijo que la reforma de la salud lo que plantea es crear un nuevo modelo en el cual "no se mire a la persona como potencial cliente de la salud, sino como un ser humano. Que no clasifique a los pacientes por si tienen dinero o no, por si son blancos o negros o por haber nacido en un lugar privilegiado. Que sean sujetos de derechos. Esta es la gran diferencia".



Por otro lado, señaló que se ha recuperado la infraestructura y la red de urgencias de Colombia.

