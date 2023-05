El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República.



En una alocución presidencial que duró alrededor de 8 minutos, que fue emitida este viernes las 7 p. m., el jefe de Estado destacó que Colombia crece económicamente “a pesar de la política del Banco de la República de aumentar las tasas de interés”.

En esa misma línea, dijo que esto pone en riesgo la economía del país, de manera que insistió en que el Gobierno debe mitigar ese riesgo y le pidió a la banca privada que “reduzca al máximo sus tasas de intermediación en los créditos para el sector productivo, incluido el de vivienda”.



El presidente Gustavo Petro durante la alocución presidencial de este viernes 12 de mayo. Foto: Presidencia

El primer mandatario destacó que la banca pública ya lo está haciendo.

No obstante, aseguró que el Gobierno no se quedará quieto mientras las tasas suben. “Ante las alzas de las tasas de interés, se debe responder con mayores aranceles para proteger los sectores de la industria y la agricultura, y para proteger el trabajo nacional”.



Precisamente, en el Plan de Desarrollo se aprobó un artículo que habla de “aranceles inteligentes”.



Con el objetivo de atajar la inflación, el Banco de la República inició un ciclo de alza de tasas de interés desde septiembre del 2021, cuando los tipos estaban a 1,75 a 2 por ciento. Desde entonces, han subido 1.150 puntos básicos hasta el 13,25 por ciento actual. Y desde la llegada de Petro al poder en agosto del 2022 la subida ha sido de 425 puntos, pues en ese momento se encontraban en 9 por ciento.



El tono que usó anoche el presidente Petro fue bastante conciliador, lo cual contrasta con el mensaje que envió el 1.° de mayo durante su discurso en el balcón, donde habló de una revolución si no se aprobaban las reformas sociales.

"Las alzas de las tasas de interés ponen en riesgo toda la economía productiva del país, el Gobierno debe mitigar ese riesgo. Por eso le pido a la banca privada que reduzca al máximo sus tasas de intermediación en los créditos para el sector productivo": Pdte. @petrogustavo. pic.twitter.com/kskfeNHgtu — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 13, 2023

“Colombia, nuestro país, es el país de la belleza, de la reconciliación y de la resiliencia. Un país que apostó democráticamente por el cambio y por la paz. Yo he recibido con humildad y responsabilidad la tarea de ser guardián de la democracia y de la apuesta por el cambio de millones de colombianos”, aseguró el mandatario.



Por eso insistió en las reformas. Explicó que aunque tenemos riquezas, recursos y se han logrado algunos avances, todavía vivimos en un país donde hay personas que no tienen acceso al servicio de salud.



“Las reformas sociales de este Gobierno no son un capricho individual ni de unos pocos, son una necesidad histórica. Una necesidad con la que este Gobierno y yo, en particular, estamos comprometidos”, aseguró el jefe de Estado a propósito de las reformas de la salud, laboral y pensional que se tramitan en el Congreso de la República.

Gustavo Petro durante su discurso en el balcón. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

“¿Por qué no construir reformas entre todos? ¿Por qué algunos las rechazan sin abrir el debate de su necesidad y cómo llevarlas a cabo de la forma más ordenada posible? ¿Por qué algunos se oponen sin preguntarles a quienes llevan años esperando por servicios públicos de calidad? ¿Por qué algunos se oponen sin preguntarle al viejo si sueña algún día con una pensión? ¿Por qué no unirnos todos los sectores y poderes del Estado para luchar contra la corrupción y para velar por la seguridad y la vida digna para todos los colombianos y todas las colombianas?”, se preguntó Petro, quien según las últimas encuestas ha perdido favorabilidad.



En su discurso, además, hizo un recuento de algunos logros del Gobierno durante sus nueve meses de mandato. Por ejemplo, destacó que “en el terreno de lo ambiental nos hemos convertido en vanguardia mundial de la lucha contra la crisis climática.



Empiezan a andar los procesos de transición energética, de ampliar las energías limpias y de revitalizar la selva Amazónica”. Asimismo, destacó el inicio del programa de Renta Ciudadana, el cual entrega 500.000 pesos mensuales a las madres cabeza de hogar y con hijos menores de cinco años. “Creo, firmemente, que podemos reducir los niveles de pobreza que dejó el gobierno anterior”.

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el gerente del Emisor, Leonardo Villar. Foto: Tomado de internet

Pero reconoció que se debe estar alertas ante la inestabilidad de la economía mundial y la posibilidad de una “próxima sequía”.



En cuanto a la situación de orden público, Petro aseguró que se están incautando aproximadamente 1,5 toneladas de cocaína al día. No obstante, los cultivos ilícitos de coca están disparados y según Simci, de la ONU, son más de 204.000 hectáreas sembradas al 2021 y a la fecha son alrededor de 5.000 hectáreas erradicadas.



“Toda organización armada, ante la destrucción de la economía ilícita, tiene una opción que brindamos: la ‘paz total’. La posibilidad jurídica y política de dejar las armas y la violencia en procesos de justicia transicional y restaurativa, con verdad, muchísima verdad y, sobre todo, con reparación a las víctimas”, dijo el mandatario.



El jefe de Estado concluyó su discurso con una de las frases que dijo el 1.° de mayo durante su discurso en el balcón: “Nosotros iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera y hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse en pro de las transformaciones sociales”.



Afirmó que su único temor es fallarles y no poder cumplirles a quienes votaron por su propuesta en junio del 2022: “Es la hora de las familias colombianas. Es la hora de la paz de Colombia. Es la hora del pueblo”, dijo.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

