El presidente Gustavo Petro ha sido uno de los principales críticos a la construcción del Metro de Bogotá. Y no es que el jefe de Estado se oponga a esta megaobra, sino que para él debe ser subterráneo y no elevado, tal y como está planteado el proyecto.



De hecho, cuando fue alcalde de Bogotá su administración trabajó en los diseños para que este sistema masivo de transporte que es un anhelo de los bogotanos desde hace más de 50 años sea subterráneo.



Durante los últimos días revivió la polémica sobre cómo debe construirse este metro. De hecho, se conoció que el mandatario se reunió con los constructores y les pidió que se evalúe la posibilidad de modificar el tramo de la calle 1.° a la calle 71 para que no sea elevado, según dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en entrevista a este diario.



El debate ha estado agitado durante los últimos días entre defensores del metro elevado y el subterráneo.



Estos individuos tienen la responsabilidad de haber tenido un proyecto de metro poderoso que costaba 14 billones de pesos y por haberlo detenido y reemplazado por uno débil y haber dejado pasar años, hoy cuesta 35 billones. https://t.co/NEtWdcFYbM — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 9, 2022

Precisamente Petro revivió este miércoles una entrevista que le hicieron a Andrés Escobar, anterior gerente del Metro, en Canal Capital, en la cual hablaba sobre tarifas.



"Estos individuos tienen la responsabilidad de haber tenido un proyecto de metro poderoso que costaba 14 billones de pesos y por haberlo detenido y reemplazado por uno débil y haber dejado pasar años, hoy cuesta 35 billones", opinó el mandatario.



Petro lleva años cuestionando que él dejó listos los estudios para el metro, pero su predecesor, Enrique Peñalosa, hizo unos nuevos, que son los que finalmente se contrataron.



Este debate ya llegó al Congreso de la República, donde el senador David Luna, de Cambio Radical, citó a un debate de control político a los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, Transporte, Guillermo Francisco Reyes González; el director de Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



"Llevamos más de 60 años oyendo propuestas incumplidas sobre el metro de la ciudad. La obra ya está contratada, financiada y en ejecución. Resulta incomprensible que el presidente Petro por su afán protagónico o por su interés revanchista esté proponiendo modificar el trazado, ya no para que sea elevado sino ahora para que sea subterráneo. Quién pagará esos costos, cuánto se demorará ", se preguntó Luna.