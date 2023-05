En un comunicado emitido desde Portugal, donde el presidente Gustavo Petro adelanta una visita, el mandatario lanzó nuevas y duras críticas al fiscal Francisco Barbosa, al tiempo que dijo aceptar el llamado de la Corte Suprema de respetar la independencia de la Fiscalía.

El choque entre Petro y Barbosa de los últimos días escaló ayer cuando, desde España, el presidente Petro respondió a una pregunta de un periodista sobre un pronunciamiento previo en el que Barbosa indicó que el primer mandatario les estaba poniendo una lápida a sus funcionarios. El jefe del ente acusador hacía referencia a señalamientos sobre un supuesto encubrimiento en la Fiscalía a una red del ‘clan del Golfo’ vinculada a homicidios y desapariciones.



La declaración de Petro sobre la supuesta subordinación del Fiscal generó una fuerte polémica por los alcances de esa interpretación y la respuesta de Barbosa. “Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no dictador en Colombia”, sostuvo.



Luego anunció que llevará lo sucedido ante las instancias internacionales y al final de la tarde hizo advertencias sobre los riesgos a su seguridad y dijo que, por esto, su familia saldría del país.

En el comunicado, Petro dice que "es verdad que, en términos generales, el Fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero sí que está subordinado a la Constitución y la ley".



Y añade: "en situaciones como esta, en donde el Fiscal General entrega vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista, y que de ser ciertos pondrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la Justicia, no solo le está faltando el respeto al Presidente sino que está violando la Constitución".

Este es el comunicado de Petro sobre Barbosa

La preservación del orden público y el desarrollo de la política criminal

requieren de la colaboración armónica entre los diferentes poderes del

Estado, fundamentalmente del Presidente de la República y de la Fiscalía

General de la Nación.



La Constitución del 91, que reconoce esta cuestión, le concede al

Presidente la potestad para conformar la terna de la cual es elegido el

Fiscal General. Además, la Carta Política le ordena al Fiscal, de acuerdo con

el numeral 6º del artículo 251, suministrar al Presidente la información de

las investigaciones que le sean requeridas cuando, como es el caso, esta

sea relevante en materia de orden público.



Es verdad que, en términos generales, el Fiscal no está subordinado a

funcionario alguno, pero sí que está subordinado a la Constitución y la ley.

En situaciones como esta, en donde el Fiscal General entrega vagas

explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un

periodista, y que de ser ciertos pondrían en riesgo el orden público y la

institucionalidad de la Justicia, no solo le está faltando el respeto al

Presidente sino que está violando la Constitución.



Grave daño le hace el Fiscal General a la propia Fiscalía al guardar silencio

frente a estas denuncias, que de ser ciertas implicarían nada más y nada

menos que la complicidad de su fiscal delegado Daniel Hernández, del

círculo mas cercano tanto de Néstor Humberto Martínez como de

Francisco Barbosa, en el asesinato por omisión de más de 200 personas,

incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública. El fiscal Hernández

continúa en su cargo pese a que fue imputado por prevaricato y por

presuntamente amenazar a un testigo del caso Odebrecht, investigación

que, según fuentes periodísticas, lo tienen en la mira del FBI.



Acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y

respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación

y todas las ramas del poder público. Pero como Presidente de la República

no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias.

Noticia en desarrollo....