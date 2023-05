El presidente Gustavo Petro ofreció disculpas en la mañana de este jueves por publicar ayer en su cuenta de Twitter que los niños que se encuentran desaparecidos en la selvas del Guaviare fueron supuestamente encontrados.



Y es que toda una incertidumbre se generó en el país luego de que el primer mandatario compartió esa información, pues ninguna autoridad - ni Fuerzas Militares ni el ICBF - confirmaron que efectivamente se hubiera dado el hallazgo de los menores de edad.



Incluso, fuentes de las FF. MM. le dijeron a este diario que no sabían de dónde salió la información que compartió el jefe de Estado.



"He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando", aseguró el presidente Petro en sus redes sociales.



Después manifestó: "En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante".

El presidente Petro anunció la tarde del miércoles que los menores habían aparecido, pero horas después borró el trino. Foto: Captura de pantalla

¿Qué se sabe de los niños desaparecidos tras accidente de avioneta en Guaviare?

El pasado 1 de mayo, la Aeronautica Civil informó que una avioneta que cubría la ruta Araracuara- San José del Guaviare y que transportaba a tres adultos y cuatro menores de edad se declaró en emergencia por una aparente falla en el motor. En ese momento, se conoció que la última ubicación conocida fue a 175 kilómetros al sur de San José del Guaviare, sobre el río Apaporis.Tras 16 días de intensa búsqueda, las autoridades encontraron la avioneta en la vereda Palma Rosa, en zona rural del municipio de Solano, departamento de Caquetá.

Imágenes de la avioneta que se accidentó. Foto: Suministrada

"Luego de más de 370 horas de trabajo continuo de búsqueda, ayer lunes 15 de mayo de 2023, fue hallada la aeronave tipo Cessna 206 de matrícula HK 2803, que había sido reportada como desaparecida el pasado lunes 1 de mayo, cuando cubría la ruta Araracuara – San José del Guaviare", aseguró la Aerocivil.



Sin embargo, días antes, se reportó el hallazgo de los cuerpos sin vida de los adultos que iban en la avioneta: el piloto Hernando Murcia Morales, Herman Mendoza Hernández y Magdalena Mucutuy Valencia, de 32 años, madre de los cuatro menores que continúan desaparecidos.

Magdalena era la esposa de Manuel Ranoque, familiar del gobernador indígena de esa zona. Foto: Twitter: @OPIAC_Amazonia / Suministrada

El 17 de mayo, la esperanza surgió por unas declaraciones del coronel Juan José López, director de Navegación Aérea de la Aerocivil, quien informó que se creía que los menores de edad salieron de la avioneta e intentaron buscar la manera de sobrevivir durante varios días. Además, se han encontrado objetos que se han convertido en pistas claves de la búsqueda que continúa y que tiene el país a la expectativa.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA