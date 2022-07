El programa de gobierno de Gustavo Petro empezará a tomar vida el 7 de agosto, cuando se empiecen a radicar los proyectos de ley que fueron parte de su arsenal ideológico durante la campaña presidencial.



Según las optimistas cuentas de los líderes del Pacto Histórico, al día de hoy, tendrían 82 senadores, lo que confirmaría la irrupción de una ‘aplanadora’ en el Congreso.



Gustavo Petro, presidente electo.

Desde una percepción optimista, esto le permitiría al Ejecutivo enseñar un plan de acción claro para los próximos cuatro años gracias al amplio margen de maniobra.



Para algunos, empero, esto podría significar que, nuevamente, se extrañaría el necesario control político del parlamento al Gobierno.

La piedra angular

Bancada electa del Pacto Histórico.

Roy Barreras, quien sería el próximo presidente del Senado, aseguró que “la prioridad absoluta es la reforma tributaria” con la que se puedan financiar las demás reformas propuestas.



Para lograr esto, en las reuniones que tendrá la bancada del Pacto Histórico en Medellín el lunes y martes de la semana entrante se definirá la cifra de dinero que se espera recaudar con la reforma. Esta sería de, por lo menos, 50 billones de pesos.



Para remarcar la importancia de este proyecto de ley, Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, recuerda el antecedente más reciente.

De acuerdo con él, cuando Fitch y Standard & Poor’s castigaron hace un año a Colombia con el riesgo país, esa acción se debió a que no se aprobó la reforma tributaria.



Además, Jaramillo argumenta que la reforma tributaria les asegura a los inversionistas extranjeros que el Estado colombiano va a reducir el déficit fiscal y tiene ingresos para funcionar. “Es decir, que no va a colapsar”, sentencia.



En ese contexto, el senador Rodrigo Lara Restrepo explica que una de las razones por las que las reformas tributarias se realizan normalmente en el segundo semestre del año es que estas se discuten entre septiembre y diciembre para ser aprobadas en esos tres meses y regir a partir de enero.

Lara también señala que este proceso “absorbe mucha energía”, principalmente de las comisiones económicas del Congreso, que son la Tercera y la Cuarta. Luego de este paso, que es el que requiere más tiempo, estos planes económicos llegan a la plenaria, donde, según el senador, se discuten “relativamente rápido” porque “se presenta el fenómeno de dictadura presupuestal o tributaria de los gobiernos”, lo que significa que toda modificación del texto debe contar con el aval del Ejecutivo de turno.



Así las cosas, de consolidarse la numerosa coalición de gobierno, las condiciones estarían dadas para la aprobación de esta reforma y su vigencia a partir del 2023.



Tanda de proyectos

Congresistas y Gobierno durante una instalación anterior del Congreso un 20 de julio.

El 7 de agosto, el Pacto Histórico radicará, además del proyecto tributario, las reformas agraria y política alrededor de los ejes estipulados en el acuerdo de paz para ambos temas. Los detalles en materia rural se definirán en los encuentros citados en la capital de Antioquia, tras las intervenciones de la ministra de Agricultura, Cecilia López, y los senadores César Pachón, Robert Daza y Jahel Quiroga.



En cambio, la reforma política se basaría en lo propuesto por la Misión Electoral del acuerdo de paz, encabezada por el magistrado Alberto Yepes y por Alejandra Barrios, de la MOE, y se enfocaría en elecciones con listas cerradas, una financiación estatal completa y la conformación de una autoridad electoral independiente.

Para Mauricio Jaramillo, las reformas mencionadas “son fundamentales para el mapa político que tiene en la cabeza el nuevo Gobierno”, ya que consisten en implementar un estado de bienestar que interviene más en la economía y corrige las imperfecciones del mercado.



El paquete de reformas que completaría la tanda del 2022 concluiría con las propuestas para crear los ministerios de Igualdad y de Paz, Convivencia y Seguridad.

Sobre el primero, la vicepresidenta electa, Francia Márquez, expondrá el lunes sus ideas para combatir las brechas de género en un sector que ella comandaría.



En cuanto a Paz, Convivencia y Seguridad, llama la atención el traslado de la Policía a este desde el Ministerio de Defensa.



Frente a estas dos nuevas áreas, el catedrático Jaramillo analiza que “la igualdad es un tema transversal como los derechos humanos” y considera necesario que los recursos para este sector se usen de manera “racional”. Con respecto al traslado de la Policía a una nueva área, el docente interpreta esta modificación como “coherente con el posconflicto”, puesto que la Policía es una fuerza civil, no militar. “Estuvo en defensa por el conflicto, pero, superado este, no tiene sentido”, enfatiza.



Sobre el Ministerio Público

La Procuraduría hace parte del Ministerio Público junto a la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Estudios del Ministerio Público.

Debido al “costo burocrático” que le endilgan, la eliminación de la Procuraduría es uno de los planteamientos del Gobierno electo. No obstante, este proyecto se radicaría en 2023 y consistiría en llevar sus funciones a una “Gran Fiscalía Anticorrupción”.



“Me parece que es desafortunada la propuesta”, manifiesta al respecto el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, quien considera que esta entidad favorece la ética del servidor público. Asimismo, Bernal expone que, al agregarle más funciones a la Fiscalía, se aumentaría su “nivel de ineficacia”.



